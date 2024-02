Gilberto Santa Rosa se muestra "emocionado" tras retomar su gira 'Auténtico'

Equipo de Periodistas

Febrero 11, 2024 04:34 PM

El salsero puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, se mostró este domingo "emocionado" tras retomar la noche del sábado su gira 'Auténtico' con un concierto en Washington D. C, tour que comenzó en el Coliseo de Puerto Rico el pasado agosto.



"Estoy emocionado de volver a los escenarios con 'Auténtico Tour', esta gira es muy especial porque me permite mantenerme conectado con mi público y seguir haciendo lo que más amo y disfruto que es cantar. Es un honor poder compartir mi música con la gente que me apoya a través de todo el mundo", dijo Santa Rosa en un comunicado.



'El caballero de la salsa' marcó el inicio de una serie de presentaciones que lo llevarán a importantes escenarios en Estados Unidos, Latinoamérica y Europa a lo largo de todo el año.



El veterano salsero interpretará algunos de sus clásicos como "Conciencia", "La agarro bajando" y "Conteo regresivo", así como nuevos temas como "Cartas sobre la mesa" y "For Sale".

Gilberto Santa Rosa tendrá dos presentaciones en Orlando y Hollywood, Florida, el 16 y el 17 de febrero, respectivamente.



Asimismo, subirá al escenario del Movistar Arena en Bogotá el 24 de febrero.



Posteriormente, el salsero tendrá varios conciertos en marzo, empezando el día 9 en Santiago de Chile, el 13, el 15 y el 16 en Perú, para después regresar a EE.UU., el 22 en Milwaukee (Wisconsin), el 23 en Chicago (Illinois), el 24 en Indianápolis (Indiana), el 29 en San Antonio (Texas) y el 30 en Mesa (Arizona).



En abril ofrecerá tres recitales: el 6 en el histórico Radio City Music Hall en Nueva York, el 12 y el 13 en Charlotte y Durham, respectivamente, ambas en Carolina del Norte.



En junio, tendrá varias fechas en Texas: el 26 en El Paso, el 28 en Houston, el 29 en Dallas, para culminar el 30 la parte estadounidense de la gira en McAllen.



En julio arrancará su paso por Europa, el 7 en Zúrich (Suiza), de donde viajará a España, el 12 en Sant Feliu, el 14 en Jerez, el 15 en Fuengirola, el 16 en Murcia, el 19 en Palma de Mallorca y el 20 en Tenerife.



El 8 de agosto volverá a América y se presentará en Ciudad de México y el 8 y el 11 de noviembre estará en el Crucero Aventura.



Su pasada gira, 'Camínalo Tour', que duró aproximadamente dos años, también recorrió ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.