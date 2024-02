Sheynnis Palacios: "Estoy contenta de compartir con un país hermano", al llegar a Costa Rica

Equipo de Periodistas

Febrero 26, 2024 02:36 PM

La nicaragüense Sheynnis Palacios aterrizó en horas del mediodía de este lunes en el aeropuerto Juan Santa María de Costa Rica y expresó su alegría de visitar el país centroamericano tras su coronación en El Salvador.

“Gracias a toda la gente que nos está viendo a través de este en vivo, gracias por tan lindo recibimiento estoy muy contenta de compartir con un país hermano, país centroamericano, representación latinoamericana. Contentísima de pasar con gente latina y de todas las sorpresas que se vienen”, declaró la Miss Universo Sheynnis Palacios en entrevista exclusiva al canal de televisión OPA en Costa Rica.

Nicaragüenses eseperaron a Sheynnis Palacios en el aeropuerto de Costa Rica. Fot: República 18.

Al conocer que desde las primeras horas de la mañana, ciudadanos nicaragüenses, costarricenses y de otras nacionalidades se habían apostado en el aeropuerto para darle un cálido recibimiento, la Miss Universo envió mensaje de agradecimiento.

“Un saludo en general a toda la gente que me está apoyando, que están esperando desde horas muy tempranas. Gracias por creer en mí, gracias por enviarme mensajes llenos de amor, llenos de buenos deseos para este reinado que como muy bien lo digo no solo es de Sheynnis Palacios es de toda Latinoamérica, de toda Centroamérica y por su puesto de mi gente en Nicaragua”, afirmó la reina universal.

Miss Nicaragua 1999 llegó al aeropuerto

Entre los nicaragüenses que llegaron al aeropuerto a recibir a la reina universal también se encontraba la Miss Nicaragua 1999 Liliana Pilarte Centeno, quien quiso darle la bienvenida personalmente a la actual Miss Universo Sheynnis Palacios y revivir el sentimiento de representar a Nicaragua.

Liliana Pilarte reside en Costa Rica y este 26 de febrero quiso llegar temprano al aeropuerto para celebrar a la primera nicaragüense en lograr el sueño de convertirse en Miss Universo.

“Cuando me di cuenta que venía (Sheynnis Palacios) yo dije tengo que ir”, dijo Pilarte tras afirmar que comparte la felicidad.

“Es impresionante. Creo que ella vino a revolucionar un poco lo que es el mundo de la pasarela porque tiene una pasarela impresionante, a parte de que muy preparada”, refirió Pilarte con la bandera de Nicaragua en sus manos.

“Nos representó muy bien, no solo a la mujer nicaragüense sino a la mujer en general con una preparación increíble”, agregó Pilarte al medio OPA encargado de la llegada de la reina universal en suelo tico.

“De hecho, no conseguí mi banda, no sé donde la tengo, pero me traje mi libro en Miss Universo”, dijo la nicaragüense.

Sheynnis Palacios fue sacada por otra puerta y no pudo compartir con los compatriotas que esperaron horas para poder verla salir del aeropuerto y lograr alguna fotografía. La gente tuvo que correr a buscar a Miss Universo por otra salida y fueron pocos los que lograron un saludo de Miss Universo. A un nicaragüense Sheynnis le firmó la bandera azul y blanco.