Reinas de Venezuela y Puerto Rico: “Sheynnis nos vino enseñar a todos que no necesitas hablar inglés para ganar”

Marzo 28, 2024 03:10 PM

Karla Guilfú, representante de Puerto Rico en Miss Universo 2023 y quien alcanzó un destacado puesto en el Top 5, ha compartido sus vivencias en el certamen. La reina puertorriqueña reconoce que la victoria de la nicaragüense Sheynnis Palacios dejó una importante lección para todas las participantes.

Guilfú recuerda que cuando Palacios ganó, ninguna de las otras concursantes pudo saludarla al instante debido a la rapidez del evento y la inmediata conferencia de prensa a la que fue dirigida la nueva Miss Universo.

"A veces veo sus publicaciones y le comento, me alegra tanto lo bien que le está yendo. Sheynnis me enseñó mucho, creo que a todos nos enseñó mucho en los certámenes de belleza. Por alguna razón, al menos en Puerto Rico, se había creado esta idea de que si no hablas inglés no puedes ganar", afirmó Guilfú en entrevista con Steven Bonilla.

"Honestamente, yo siento que Sheynnis ha sido una reina que nos ha invitado a todos a reflexionar sobre cómo el idioma nunca puede ser una barrera para ser tu mejor versión y para impactar a las personas. Ahora ella sigue viajando por el mundo impactando a tantas personas", añadió.

Para Karla Guilfú, Sheynnis Palacios es un reflejo del calor humano que tanto representa a los latinos. "Yo creo que al final del día nos representa a todos como comunidad", dijo.

Diana Silvia, Miss Venezuela 2022, también se refirió al momento de la coronación de Sheynnis Palacios y coincidió con Karla Guilfú en que Nicaragua merecía la corona el 18 de noviembre de 2023.

"Cuando estábamos en el Top 3, yo sentí una energía extraña porque estaban apoyando más a las candidatas de Tailandia y Australia. Y cuando salía Sheynnis Palacios de Nicaragua todo el mundo se callaba", recordó.

Silvia describió su reacción al ver a Palacios coronada: "Yo sabía que Sheynnis iba a ganar. Tal vez era un sentimiento de molestia de las latinas, sin negar que teníamos a favor el idioma y las barras".

Diana Silva mencionó que hasta el último momento supo que esa corona era de Nicaragua y no pudo evitar saltar de emoción.