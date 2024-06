Sheynnis Palacios se despide de Bolivia vestida de azul y blanco y expresó que extrañaba Nicaragua

“El atuendo que tengo hoy también es símbolo de mi bandera, mis dos franjas azules y una blanca. Siempre le hago honor a la patria que me vio nacer y crecer”, expresó Sheynnis Palacios

Junio 06, 2024 04:24 PM

La actual Miss Universo, Sheynnis Palacios, se despidió ayer de Bolivia, marcando el final de su segundo destino en su gira oficial por Latinoamérica. En un acto lleno de emociones, Palacios vistió los colores de la bandera nicaragüense, azul y blanco, y expresó con nostalgia su anhelo por su tierra natal.

“Si, claramente, extraño mi país y extraño la cultura", confesó la reina universal en entrevista al programa televisivo Que No Me pierda. ", "Pero Bolivia me ha hecho sentir muy cerca de mi patria. Logré bailar una canción muy querida de tierra de lagos y volcanes, Nicaragua", agregó Palacios.

Durante su estadía en Bolivia, Palacios tuvo la oportunidad de compartir con la comunidad nicaragüense residente en el país. La reina aseguró que tiene "la fortuna y la bendición" de encontrar un pedacito de Nicaragua en cada país que visita.

Explicó que en sus seis meses de reinado y quince países visitados, "siempre encuentra a un nicaragüense".

"El atuendo que tengo hoy también es símbolo de mi bandera. Mis dos franjas azules y una blanca. Siempre le hago honor a la patria que me vio nacer y crecer", agregó.

Al ser cuestionada sobre el paradero de su madre, Raquel Cornejo, la reina universal prefirió mantener la discreción. "No suelo hablar tanto de mi familia porque estoy en Bolivia para ponerla en el foco del universo, ese es mi trabajo como vocera, como una líder transformacional, este es mi trabajo", dijo tajantemente.

Sin embargo, tras la aclaración de preferir no hablar de su familia, Palacios aseguró: "mi familia está muy bien, rodeada del amor que siempre me envían a cada país que estoy y estoy conectada con cada uno de ellos gracias a la tecnología", añadió.

Sheynnis Palacios corona simbólicamente a su sucesora en Bolivia

Sheynnis Palacios continúa su reinado con un gesto de gran sensibilidad y compromiso social. En su visita a Bolivia, no dudó en dedicar tiempo a los más vulnerables, especialmente a los niños y niñas que enfrentan difíciles batallas contra el cáncer.

En su última parada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Palacios visitó el Centro de Rehabilitación de Niños Quemados (CERNIQUEM) y el Hospital Oncológico, donde protagonizó un emotivo momento que conmovió a todos los presentes.

Con un gesto simbólico cargado de ternura y esperanza, Sheynnis coronó a Irina Áñez, una valiente niña que lucha contra el cáncer, como la nueva Miss Universo 2024.

Este acto de bondad y solidaridad encendió la alegría e ilusión en los corazones de los pacientes y sus familias, demostrando que la verdadera belleza reside en la fortaleza del espíritu y la capacidad de superar cualquier obstáculo.

Más allá de su corona, Sheynnis Palacios ha demostrado ser una reina comprometida con las causas sociales, especialmente con la protección y el bienestar de los niños y niñas.