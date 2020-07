Doloroso desenlace: una mujer con coronavirus dio a luz a gemelos y falleció

"Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel que nos protege. Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida”, así fue la conmovedora despedida que escribió Diego Rodríguez, tras la muerte de su esposa Larissa Blanco de 23 años de edad, quien falleció de covid-19, pero minutos antes dió a luz a gemelos.

Larissa Blanco fue diagnosticada el pasado viernes 12 de junio de covid-19, tenía 35 semanas de embarazo, su cuadro se comenzó a complicar y tuvo que ser trasladada a una clínica en Brasil.

Rodríguez esposo de Blanco, también contrajo el virus, pero se recuperó, y contó que estuvo presente en el quirófano durante el parto. “La vi realmente emocionada: ser mamá era su sueño”, sostuvo Rodríguez en un reportaje a medios locales.

Larissa soñó con los rostros de sus hijos, se imaginó dándoles de amamantar y cambiarle pañales y hasta "fantaseó con enseñarles a caminar y escucharlos decir sus primera palabras" recordó Rodríguez.

Asimismo Diego, aseguró que el segundo bebé nació después de una pequeña complicación. Pensó que su esposa estaba bien y se despidió de ella para acompañar a los niños. En ese momento no lo supo, pero esa fue la última vez que vería a Larissa con vida.

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a COVIDO-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, explicó el padre de los gemelos Guilherme y Gustavo, quienes afortunadamente, no contrajeron el virus.

Larissa vivía en Macatuba, un municipio de 17 mil habitantes del estado de San Pablo y laboraba en un supermercado