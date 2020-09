Nicolás Maduro indulta a 110 presos políticos en Venezuela

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió un decreto este lunes 31 de agosto en el que concede indulto a 110 presos políticos y parlamentarios opositores que se encuentran detenidos, en el exilio o en la clandestinidad reportó la Voz de América.

“El presidente de la República se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, dando como resultado la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal” señala el decreto leído por el ministro Chavista de comunicación, Jorge Rodríguez.

De igual manera destacó que “los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas en el presente decreto”, puntualiza el texto.

Se conoce que la medida incluye al jefe de despacho de la presidencia interina, Roberto Marrero, y a los legisladores Gilber Caro, Renzo Prieto, Ismael León y Tony Geara, que se encuentran detenidos en instalaciones de los organismos de inteligencia del Estado.

De igual manera Miguel Pizarro, José Guerra, Freddy Guevara, Juan Pablo Guanipa, Tomás Guanipa, Mariela Magallanes, Richard Blanco, Luis Stefanelli, son otros de los diputados contenidos en la medida.

Al responder a preguntas de periodistas, el ministro de comunicación del Gobierno en disputa dijo que han conversado con distintos actores políticos y aseguró que muchos “han venido asumiendo una posición de participación en el próximo proceso electoral”, en el que la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó se niega a participar por considerarlas un “fraude”.

“No existe de parte del presidente Maduro ninguna intención de saber si alguna de estas personas que han recibido indulto decide o no participar como candidatos, esa es una decisión personalísima (…). No hay ningún tipo de condicionamiento en el establecimiento de este decreto y la participación o no en el evento electoral” resaltó Rodríguez.