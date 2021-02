Tokio, 14 feb (EFE).- Un terremoto de 7,1 grados en la escala abierta Ritcher sacudió hoy la costa de Fukushima, en el este de Japón, y se notó con fuerza en Tokio, sin que las autoridades niponas activaran la alerta de tsunami.

El seísmo tuvo lugar a las 23.08 hora local del sábado (14.08 GMT) con epicentro a unos 60 kilómetros de profundidad frente a la costa de la prefectura de Fukushima, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.

Tanto en Fukushima como en la colindante Miyagi, en la costa noreste de Japón, el terremoto alcanzó el nivel de seis alto en la escala japonesa, con un máximo de siete y más centrada en las zonas afectadas que en la intensidad del temblor.

BREAKING: Large magnitude 7.2 earthquake strikes off the coast of Japan. Shaking felt across a large area including in Tokyo. #Japan #earthquake

