Fallece el predicador evangelista Luis Palau

El predicador evangelista Luis Palau falleció este 11 de marzo a los 86 años de edad, en su casa de Portland, Oregón, tras luchar contra el cáncer de pulmón durante los últimos tres años. "Después de tres años de batalla contra el cáncer de pulmón, papá falleció hoy en su casa en Portland, Oregón. Estaba rodeado de familia" compartió su familia desde la cuenta del predicador en facebook.

"Tenemos el corazón roto, pero llenos de esperanza y fe. Servimos a un buen Dios que nos ama enormemente. Y papá dio su vida por compartir esa buena noticia con el mundo. Si quieres compartir algún recuerdo o nota sobre papá, o leer más sobre su increíble vida, visita https://LuisPalau.org", agregaron.

Palau escribió más de 50 libros y predicó en forma personal en más de 500 eventos masivos en 80 naciones del mundo, estuvo cara a cara con el mensaje de Jesucristo, expresa la nota de su familia que destacó los más de 65 años que dedicó Palau para la evangelización mundial, "por la unidad de la iglesia y en la instrucción bíblica de liderazgo cristiano".

“Si me toca quedarme, que pueda honrar al Señor hasta el último día de la vida. Si el Señor me lleva, me gozo en el Señor”, dijo en una oportunidad el evangelista quien nació en Buenos Airea, Argentina.

A los 12 años se inició en un templo protestante y pasó al evangelismo. Luego, se fue a vivir a Estados Unidos para estudiar en el seminario Multnomah School of the Bible, en Portland, donde siguió viviendo hasta su muerte.

Evangélicos en Nicaragua impactados

El Presidente de la Alianza Evangélica Nicaragüense, Mauricio Fonseca, dijo a 100% Noticias que reciben la noticia de la muerte del evangelista Luis Palau con mucha tristeza, pero con lindos recuerdos, ya que estuvo en el país para la celebración de los 100 años del evangelio en el pacífico de Nicaragua.

"Luis Palau se llevó muy bien con nosotros, participamos en el centenario de la llegada del evangelio a Nicaragua, él fue el predicador oficial, estuvo también la cantante Yuri. Fue algo tremendo, las dos plazas las llenamos, la plaza de la República y de la Fe. Ahí se cumplieron los 100 años del evangelio a Nicaragua.

Agregó que su muerte "nos impacta porque son hombres de Dios, colegas nuestros, él le sirvió mucho tiempo al Señor. Eso nos ha impactado y a seguir esos ejemplos, claro que el modelo principal es Cristo. Pero hay hombres de Dios que dejan un legado hermoso. Era un excelente consejero, le sirvió como consejero a varios Presidentes del continente" dijo Fonseca.

Los evangélicos en Nicaragua estuvieron orando por la salud de Palau, a petición de él hace como seis meses y hoy está ante la presencia del Señor.