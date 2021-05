Caracas, 13 may (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez, mostró este jueves su apoyo a dialogar con la oposición, tal y como ha propuesto el político Juan Guaidó, pero "sin amnesia".



Al tomar la palabra en la sesión ordinaria de la AN, Rodríguez, que también preside una comisión parlamentaria que busca negociar -por instrucciones del presidente Nicolás Maduro- con todos los sectores sociales, mandó su mensaje a "quienes hoy están pidiendo diálogos y negociaciones" y a ellos les dijo: "Diálogo sí, pero sin amnesia".



"No es que van a venir a pedir negociación sin devolver lo robado (...) y el que quiere diálogo tiene que empezar por reconocer, no solamente que se equivocó, sino que cometió crímenes contra todo el pueblo de Venezuela", dijo.



Guaidó lanzó este martes un mensaje en un video difundido en sus redes sociales en el que apeló a lograr un gran acuerdo que "debe surgir a través de un proceso de negociación entre las fuerzas legítimas democráticas, el régimen y las potencias internacionales".

Nuestro objetivo es salir de la tragedia y recuperar la democracia. En eso debemos mantener el foco.



Nuestro adversario hoy es la brutal dictadura que enfrentamos.



Este es mi mensaje al país: pic.twitter.com/NjNH7Csu3z

— Juan Guaidó (@jguaido) May 11, 2021

En el mismo, también abogó por "el compromiso de la comunidad internacional para lograr la recuperación de Venezuela y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones", condicionado al cumplimiento de los objetivos fundamentales del acuerdo.

Maduro le respondió un día después que estaba dispuesto a hacerlo: "Bueno, estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea (UE), del Gobierno de Noruega, del Grupo (internacional) de Contacto, cuando quieran, donde quieran y como quieran, (estoy) listo para reunirme con toda la oposición, para ver qué se saca de ahí".



En su discurso de hoy, Rodríguez recordó esa réplica del mandatario y subrayó que la apoya, pero pidió que "llegado el momento en que se emprenda cualquier proceso de diálogo, de centenares de veces que hemos convocado, cada quien que asuma su responsabilidad".



Por eso, pidió "que salga el compromiso de que, nunca más, alguien que se diga ser venezolano solicite intervención militar contra el pueblo venezolano por intereses políticos".



Rodríguez ya estuvo al frente de la comisión gubernamental que comenzó un proceso de diálogo con la oposición en 2019, cuando Guaidó era presidente de la AN y gozaba de su mayor pico de popularidad.

Recibe las noticias mas importantes directo a tu celular, únete a nuestro nuevo canal en Telegram, haz clic aquí