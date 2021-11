San Salvador, 13 nov (EFE).- El Salvador cumplió 24 horas sin registrar homicidios tras una repentina escalada que dejó más de 40 asesinatos entre marte y jueves, según informó la madrugada de este sábado la Policía Nacional Civil (PNC).



"Podemos confirmar que hemos cerrado el viernes 12 de noviembre con cero homicidios en todo el país. Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar para darle tranquilidad a los salvadoreños", publicó en Twitter la institución policial.

El presidente Nayib Bukele reaccionó a la publicación y señaló que fue "gracias a Dios y a todos los hombres y mujeres que están brindando seguridad a nuestro país en estos momentos".



La noche del vienes, Bukele afirmó que para intentar controlar la escalada de homicidios se desplegaron 40.000 elementos de la PNC y Fuerza Armada.



Además, Bukele se pronunció sobre señalamientos de que la repentina alza y baja de los asesinatos de los últimos días este relacionada con una "tregua" con las pandillas.



"He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de 'tregua'. Pregúntenle a los policías y soldados que están en las calles, que perdieron sus licencias y no han visto a sus familias, que han patrullado todo nuestro país de noche...", señaló el mandatario en al red social.



Añadió: "Por favor, tengan un poco de respeto con los que arriesgan su vida, para que ustedes no pierdan la suya".



Bukele, sin entrar en detalles ni aportar pruebas, atribuyó anteriormente dicha alza de los homicidios a "fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado" y aseguró que "este Gobierno no lo va a permitir".



A lo largo del 2021 el país ha ido registrando alzas y bajas en los datos de asesinatos, respecto al 2020.



De acuerdo con cifras policiales proporcionadas a Efe, entre enero y junio de 2021 se perpetraron 660 homicidios, un 10,7 % superior a las 596 registradas en el mismo lapso de 2020. En julio, esta alza acumulada pasó a ser del 5,6 %.



Pero esta situación se revirtió al menos a mediados de agosto, cuando los homicidios bajaron un 3,1 %, pasando de 806 en 2020 a 781.



En una conversación telefónica con Efe, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino Monroy, dijo en agosto que las alzas registradas se debían a la "adaptación" de las pandillas a las primeras fases del Plan Control Territorial.



"Lo que sucede es que los pandilleros, en la medida en que nosotros fuimos desarrollando la fase 2 y la 3 (del plan), ellos se fueron, diría yo, adaptando, se fueron acostumbrando a lo que se estaba haciendo", dijo al ser preguntado por la razón de esa alza.

En julio, Bukele lanzó la cuarta fase del plan gubernamental, con la que supuestamente los militares se mantendrían permanentemente en las zonas controladas por las pandillas y se duplicaría el número de efectivos en el Ejército, según explicó Merino.