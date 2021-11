Bukele dice que El Salvador dejó de ser el país más violento del mundo

El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo

San Salvador, 25 nov (EFE).- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este jueves que el país centroamericano no es "ni por cerca" el más violento del mundo a raíz de la reducción de los homicidios y señaló que tampoco se encuentra entre las primeros 10 naciones violentas.



"Venimos de ser el país más violento del mundo y ahora no estamos ni por cerca en esos números, no estamos ni siquiera en el top 10", dijo el mandatario durante la colocación de la primera piedra para la construcción de un puente entre El Salvador y Guatemala.

El Salvador se convirtió en 2015 en el país más violento del mundo con una tasa de homicidios de 103 por cada 100.000 habitantes y tras esta escalada las cifras comenzaron a bajar en 2016, pero las caídas más marcadas de estos delitos se dieron desde 2019, año en el que Bukele llegó al poder en junio.



Indicó que la Policía, Fiscalía e Instituto de Medicina Legal están "certificado las cifras", al igual que "organismos internacionales que no son totalmente afines".



Criticó que, a su juicio, "la oposición lo que hace es que resaltan cada caso" de homicidio o desaparición.

Bukele dijo que cada caso "no es motivo de alegría para nadie, es motivo de luto, de tristeza, de dolor", "pero sí es motivo de alegría que no murieran otros 28, que no desaparecieran otros 20", como en el pasado.





Sobre las críticas sobre la violencia que aún golpea al país dijo que "claro que no estamos bien en seguridad, estamos mal en seguridad, tenemos que seguir trabajando para de verdad tener un país seguro, pero debemos saber de donde venimos".



Las cifras consolidadas de enero a septiembre indican que el país registró una caída de la cifra acumulada de homicidios en general del 10,2 %, pasando de 969 en 2020 a 870 en 2021.

Si la comparación se hace entre este mismo lapso de 2021 con 2019, la caída es de aproximadamente el 56,7 %.



Sin embargo, la cifra de feminicidios experimentó un alza del 31,25 %, en el referido lapso pasando de 48 feminicidios en 2020 a 63 en 2021.



Si el dato del 2021 se compara con 2019, cuando se computaron 98 feminicidios entre enero y septiembre, el resultado es una baja de 35 casos, equivalente al 35,7 %.

El país enfrentó a inicios de noviembre una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 40 personas, llegando a registrar 20 asesinatos en un solo día, cuando el promedio era de unos 3 homicidios diarios.



Para intentar controlar la escalada, de la que no se han dado mayores detalles sobre su origen, se desplegaron 40.000 elementos de la PNC y la Fuerza Armada.



El presidente Bukele se pronunció en Twitter sobre señalamientos de que la repentina alza y baja de los asesinatos está relacionada con una "tregua" o supuesta negociación con las pandillas.



"He visto comentarios de personas que dicen que la baja en los homicidios se debe a una especie de 'tregua'. Pregúntenle a los policías y soldados que están en las calles, que perdieron sus licencias y no han visto a sus familias, que han patrullado todo nuestro país de noche...", señaló el mandatario en la red social.



Bukele, sin entrar en detalles ni aportar pruebas, atribuyó anteriormente dicha alza de los homicidios a "fuerzas oscuras que están trabajando para que volvamos al pasado" y aseguró que "este Gobierno no lo va a permitir".