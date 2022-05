Honduras, el segundo país más pobre de hemisferio occidental, dice el Banco Mundial

El crecimiento económico lento y una distribución limitada de los retornos exacerban el crimen e incentivan la migración

Tegucigalpa, 18 may (EFE).- Honduras, con 9.9 millones de habitantes y un ingreso anual per cápita de 2,340 dólares en 2020, sigue siendo el segundo país más pobre del hemisferio occidental después de Haití, con casi uno de cada seis hondureños viviendo con menos de 1,90 dólares al día, según un estudio del Banco Mundial.



El estudio del Grupo Banco Mundial "Diagnóstico del Sector Privado en Honduras", presentado este miércoles en Tegucigalpa con la Corporación Financiera Internacional (IFC), señala además que el crecimiento del ingreso per cápita anual ha promediado solo el 1,2 por % desde 1960.

SECTOR PRIVADO PUEDE ACELERAR CRECIMIENTO

Añade que una gran dependencia en la agricultura, una alta tasa de informalidad en todos los sectores, gran vulnerabilidad a impactos externos, incluyendo desastres naturales, combinados con altas tasas de delincuencia y violencia, inestabilidad política y un entorno político y económico débil, ralentizan el crecimiento económico y perpetúan la pobreza estructural en Honduras.

PUEDE LEER: "Congelamiento" de precio de combustibles sale de impuestos que pagan nicaragüenses, afirma Enrique Sáenz



"La sólida inversión extranjera ha generado efectos de contagio intersectoriales limitados, mientras que la gestión ineficiente de la inversión pública y los requisitos regulatorios onerosos limitan el desarrollo de nuevas oportunidades económicas", subraya.



Además, el crecimiento económico lento y una distribución limitada de los retornos exacerban el crimen e incentivan la migración, contribuyendo a un círculo vicioso de pobreza persistente y subdesarrollo.

Pese las dificultades, el informe del Grupo del Banco Mundial (BM) señala que impulsar la participación del sector privado puede acelerar el crecimiento del país centroamericano.





La gerente de la IFC para Centroamérica, Sanaa Abouzaid, dijo que "el sector privado puede jugar un papel importante en el esfuerzo por impulsar el crecimiento económico inclusivo".



Agregó que el Diagnóstico del Sector Privado "tiene como objetivo ofrecer herramientas para guiar a Honduras en cómo aprovechar mejor las industrias clave que pueden atraer inversiones, diversificar las exportaciones, crear empleos y acelerar la recuperación económica".



Abouzaid destacó además las adversidades que sufrió Honduras en los últimos dos años por las tormentas tropicales Eta e Iota y la pandemia de la covid-19 que se comenzó a expandir en marzo de 2020.

SISGA LEYENDO: Relación Cuba-Nicaragua, del amor a la histeria, dice Arturo McFields



El representante residente del BM para Honduras, Boris Weber, dijo que el Diagnóstico del Sector Privado destaca la importancia de reducir la informalidad, mejorar la productividad y aumentar el acceso a la financiación para los pequeños productores y las medianas y pequeñas industrias para generar más empleos y aumentar los ingresos de los trabajadores, las empresas y las familias.



Además, "se enfoca en apoyar al sector privado para permitir un crecimiento económico más resiliente e inclusivo", agregó.

GRAN POTENCIAL PARA LA INVERSIÓN

El ministro hondureño de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, no precisó a cuánto asciende actualmente la inversión extranjera en el país, pero aseguró a Efe que el año podría cerrar con unos 450 o 500 millones de dólares en el sector de la maquila (industria ensambladora), y que "del año 2014 al 2019 bajó de 1.400 millones de dólares, a menos de 500 millones de dólares".



El estudio del Banco Mundial destaca que Honduras tiene un gran potencial de inversión, con amplios recursos productivos, una base industrial sólida, una agenda de reformas orientada al mercado, una ubicación estratégica con acceso a muchos mercados internacionales y una fuerza laboral en crecimiento.



Además, una variedad de microclimas a lo largo de sus fértiles llanuras produce diversos productos agrícolas, mientras que los lagos limpios y los recursos costeros con zonas de pesca en dos océanos han convertido a Honduras en el mayor exportador mundial de tilapia y el segundo exportador de camarones de América Latina.

TAMBIÉN LEA: Nicaragua y FAO firman programa país 2022-2026 por 67,3 millones de dólares



También indica que un creciente sector manufacturero aporta cerca del 20 % del producto interno bruto (PIB), y la producción industrial continúa diversificándose, respaldada por la creación de zonas de libre comercio y de procesamiento de exportaciones.



Se suman políticas de liberalización comercial y otras reformas orientadas al mercado, y el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, entre otros factores favorables.



El ministro hondureño de la Presidencia, Rodolfo Pastor, indicó que su país es hoy uno de los más pobres de la región y profundamente desigual, con más del 70 % viviendo bajo la pobreza, un sistema de salud colapsado y una deuda que se multiplicó 7 veces, con más del 50 % del PIB.



Destacó que Honduras lamentablemente se ha convertido en un país de emigrantes (en su mayoría a EE.UU.) y que por las múltiples dificultades necesita del apoyo de organismos como el Banco Mundial y la empresa privada para buscar el desarrollo con muchas oportunidades de empleo, respetando los derechos humanos de los trabajadores y los recursos naturales.