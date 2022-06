López Obrador niega estancamiento de la investigación del caso Ayotzinapa

11:30 a.m.

Ciudad de México, 9 jun (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, negó este jueves que se haya estancado la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa desde 2014, ante las protestas desatadas esta semana por la falta de resultados.



“No (está estancada la investigación), no, no, todos los días estamos trabajando", respondió el mandatario al respecto en su rueda de prensa diaria del Palacio Nacional.



Este lunes se inició la "Jornada de lucha 26 de septiembre no se olvida" en la que cientos de activistas, estudiantes y familiares han protestado en Guerrero, estado del sur del país en el que desaparecieron los 43 jóvenes, para denunciar el estancamiento de las investigaciones.

Incluso un grupo de cerca de 500 estudiantes vandalizó un cuartel de la Secretaría de Marina para exigir archivos sobre su presunta participación en el crimen.

Pero López Obrador defendió ahora que sí hay avances en la investigación del caso, que él prometió resolver cuando asumió la Presidencia en diciembre de 2018.



“Sí vamos avanzando bien, nada más que había todo un pacto de silencio y muchos intereses, y se está avanzando y vamos a tener resultados y vamos a cumplir con nuestro compromiso”, sostuvo López Obrador.



El 26 de septiembre de 2014, estudiantes de la escuela para maestros rurales de Ayotzinapa desaparecieron cuando se dirigían a Ciudad de México para participar en una manifestación por el 2 de octubre.



Según la polémica versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada "verdad histórica", policías corruptos detuvieron a los estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa "verdad", al coincidir con familiares, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.



Los familiares y activistas del movimiento protestarán a partir de este sábado en Ciudad de México, donde también buscarán reunirse con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Fiscalía General de la República (FGR).