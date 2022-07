Canciller Ebrard es el mejor evaluado rumbo a presidenciales de México

La encuesta cuenta con un nivel de confianza del 95 %

El actual canciller mexicano, Marcelo Ebrard, es el político mejor evaluado cuando faltan dos años para las elecciones presidenciales de 2024, según una encuesta divulgada este martes por la firma Poligrama.



De acuerdo con el sondeo de la casa encuestadora, el 24,61 % de los participantes opina que Ebrard, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), tiene una imagen “excelente”, aunque 33,47 % aseguró que no lo conoce.



Al canciller le sigue la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, también de Morena, a quien 17,12 % de las personas la calificaron como “excelente” y 20,68 % dijeron que era “buena”. No obstante, 34,03 % aseguraron no conocerla.

En tanto, el actual alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien forma parte del opositor partido Movimiento Ciudadano, fue calificado como “excelente” por el 16,98 % de los encuestados, en tanto, 20,74 % dijo que era “bueno” y 36,12% dijo que no lo conoce.

Colosio Riojas, la figura de mayor perfil de la oposición, incluso fue mejor evaluado que el hoy secretario de Gobernación, Adán Augusto López, de quien 13,58 % dijeron que es “excelente” y 7,84 % lo calificaron como “bueno”, en tanto 61,52 % no lo conocen.



En la encuesta, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del oficialista Partido del Trabajo (PT) también fue uno de los políticos mejor evaluados pues 13,92 % de los votantes lo calificaron como “excelente”.



Mientras que a la senadora Lily Téllez, del opositor Partido Acción Nacional (PAN), 13,36 % de los encuestados la calificó como “excelente”.



Más atrás están Ricardo Anaya, integrante del PAN y perdedor en las pasadas elecciones ante Andrés Manuel López Obrador, quien fue considerado como “excelente” por el 9,47 % de los encuestados.

En tanto, a la diputada y ex primera dama de México, Margarita Zavala, 9,54 % de las personas la consideraron “excelente”.



Para el sondeo se realizaron 1.000 encuestas telefónicas a nivel nacional a hombres y mujeres mayores de edad los días 4 y 5 de julio de este año en diferentes horarios.



El tipo de muestreo fue mediante la selección aleatoria de hogares.



La encuesta cuenta con un nivel de confianza del 95 %, se estima tener un margen de error de más/menos 3,10 puntos porcentuales.



Las próximas elecciones presidenciales se celebrarán a mediados de 2024 y buscarán dar relevo al actual mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien venció en los comicios de 2018 tras cosechar un amplio apoyo ciudadano.