El Salvador registra ocho días de agosto sin homicidios, según Policía y Bukele

De acuerdo con la Policía Nacional Civil de El Salvador, los días 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12 y 13 de agosto no se reportaron homicidios en el país centroamericano

El Salvador, que se encuentra en estado de excepción como medida para combatir a las pandillas, registra 8 días sin homicidios, según reportes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del presidente Nayib Bukele.



Los datos fueron publicados en la cuenta de Twitter de la PNC y retomados por el presidente Bukele, quien declaró una "guerra contra las pandillas" tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó más de 80 víctimas.



De acuerdo con la Policía, los días 1, 2, 4, 5, 8, 11, 12 y 13 de agosto no se reportaron homicidios en el país centroamericano, donde operan las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13), Barrio 18 y otras minoritarias.



No obstante, el 3 de agosto se registró la muerte de 2 pandilleros en un supuesto intercambio de disparos con la Policía, el 4 de agosto se reportó un pandillero fallecido, el 5 de agosto otro más y el 13 de agosto se registró la muerte de 2 pandilleros en situaciones similares de intercambio de disparos.

Leer más: Las remesas a El Salvador con billeteras de criptomonedas no superan el 2 %



El 3 de agosto, 2 personas -que no fueron identificadas- fueron asesinadas y el 6 de este mismo mes se reportó la muerte de otro salvadoreño.



La PNC no publicó los datos de los días 8, 11 y 12 de agosto.



El presidente Bukele aseguró recientemente en Twitter que julio se convirtió en el "mes más seguro de la historia" del país, sin dar más detalles.



Sin embargo, se desconoce la cifra de homicidios registrados entre enero y julio de este año, ya que la autoridades de seguridad no las proporcionan.

El Salvador cerró 2021 con un 15 % de asesinatos menos en comparación con los registrados en 2020, de acuerdo con datos de la Policía compartidos en enero pasado por la Secretaría de Prensa de la Presidencia.



Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, dadas a conocer en un comunicado, en los 12 meses de 2021 se contabilizaron 201 homicidios menos que en el mismo periodo de 2020.



Los datos señalan que el año pasado se contabilizaron 1.140 homicidios, una cifra "muy por debajo" de los 1.341 asesinatos cometidos en 2020 y de los 2.398 crímenes registrados en 2019.