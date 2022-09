Cristina Fernández recibe una nueva amenaza de muerte tras el atentado

9:24 a.m.

"Inmediatamente" se le dio traslado al jefe de la policía para resolver si se refuerza la custodia de la vicepresidenta y la investigación del hecho

El Ministerio de Seguridad de Argentina reveló este martes que la vicepresidenta, Cristina Fernández, recibió una amenaza de muerte, que mandó a investigar, en el contexto en que la Justicia analiza el ataque fallido que recibió la ex mandataria (2007-2015) el 1 de septiembre pasado.



Según indicó a la prensa el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, el lunes último se recibió "un llamado nada más".



"Es un mensaje pero ninguna cosa se debe minimizar, si no así después uno empieza a preocuparse de lo que no hizo", explicó Fernández.



"Inmediatamente" se le dio traslado al jefe de la policía para resolver si se refuerza la custodia de la vicepresidenta y la investigación del hecho, que caerá en el mismo juzgado, a cargo de María Eugenia Capuchetti, que analiza el atentado, agregó al conversar con los medios en la puerta de su cartera.



Cristina Fernández sufrió un ataque el 1 de septiembre, cuando un hombre engatilló dos veces un arma, a centímetros de su cara, mientras la vicepresidenta saludaba a sus seguidores apostados en una vigilia a las puertas de su casa, en el barrio capitalino de Recoleta.



Por el ataque están detenidos Fernando Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, y su novia, Brenda Uliarte.



Fernández dijo que llamó a Cristina Fernández este lunes para contarle de la amenaza: "Está bien", es "muy fuerte".