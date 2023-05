México reconoce flujo "importante" de migrantes ante el fin del Título 42

La región afronta un inédito flujo migratorio con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México

El Gobierno mexicano reconoció este viernes que existe un "importante" flujo de migrantes en los últimos días ante el fin del Título 42 de Estados Unidos la próxima semana.



El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, advirtió que los traficantes de personas, conocidos como "polleros" o "coyotes", engañan a los migrantes con la promesa de llevarlos a Estados Unidos ahora que termine la medida.



“Estamos viendo un flujo en los últimos días muy importante sobre la base de un engaño, que es: le dicen a las personas venezolanas, centroamericanas, 'apúrense para llegar a Estados Unidos cruzando México porque el 11 de mayo van a quitar el Título 42'”, indicó Ebrard en conferencia.



El flujo ocurre ante la expiración el próximo jueves del Título 42, una medida que adoptó Donald Trump (2017-2021) y después continuó el presidente Joe Biden para expulsar a migrantes con el argumento de la pandemia de covid-19, una declaración de emergencia que está por terminar en EE.UU.



En este contexto, el canciller mexicano denunció que los traficantes “le están diciendo a las personas que, como esa disposición ya no va a estar vigente, que ahora sí se pueden ir a Estados Unidos, les cobran entre 5.000 y 7.000 dólares a las personas".



Ebrard, quien no precisó el monto en el que ha incrementado la migración estos días, recordó que el fin del Título 42 no implicará que Estados Unidos detendrá la expulsión inmediata de migrantes que crucen por la frontera con México, por lo que es "falso" que a partir del 12 de mayo tengan vía libre.



“No es cierto, porque ya nos lo hicieron saber así los americanos (estadounidenses) ahora que hicieron una conferencia de prensa, que van a dejar de repatriar a personas que ingresen de manera indocumentada. Eso no es cierto. Tienen otras disposiciones legales”, detalló.



La región afronta un inédito flujo migratorio en la región con más de 2,76 millones de indocumentados interceptados por Estados Unidos en la frontera con México en el año fiscal 2022.



México ha registrado también un incremento anual de más del 43 % en el número de "personas en situación irregular en México" en 2022, cuando detectó 444.439.