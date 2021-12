“Me voy porque en este país no se hace nada”, dicen jóvenes afuera de Migración y Extranjería

Continúan las largas filas en Migración y Extranjería en Multicentro Las Américas. Decenas de jóvenes continúan llegando para tramitar el pasaporte con la intención de abandonar el país y buscar una mejor calidad de vida en otras tierras.

En el centro comercial Multicentro Las Américas, decenas de personas hacían filas para solicitar su documento de viaje y salir “antes de que la cosa empeore”, dice José Jarquín López, de 25 años.

El joven es originario de Managua, dice que aunque se graduó hace un par de años de la carrera de ingeniería en sistemas de una prestigiosa universidad privada, pocas oportunidades laborales le han salido.

“Me voy porque en este país hijo de p… No se hace nada. He metido papeles en todos lados y no he recibido respuestas. Salí con honores en mi graduación y eso no lo valoran los empleadores. En las empresas si no tenes conectes no te llaman y solo buscan personas con amplia experiencia y eso es una puerta que para nosotros los jóvenes está cerrada”, dice José con profunda tristeza.

José dice que llegó a las cinco de la mañana a la delegación del Ministerio de Gobernación para ser uno de los primeros en ser atendidos, pero al llegar se encontró que el horario de atención es de lunes a domingo, de 10 de la mañana a cinco de la tarde.

“Esto es una grosería lo que hacen con la gente, abrir a las 10 de la mañana cuando el Estado entra a las ocho a trabajar, estas son dos horas perdidas. Uno viene con la idea de salir temprano y lo que hacen es atrasarnos”, señala el Jarquín con tono molesto.

Mientras la fila crece a cada minuto en Migración, las sucursales bancarias también se abarrotan, la razón: los jóvenes acuden a pagar el valor del pasaporte.

“La fila dentro del banco está peor, la mayoría de las gestiones son pagos de pasaporte”, dice a 100% NOTICIAS Mario Gutiérrez, originario de Managua.

Antes de llegar a Migración, Mario, de 28 años, llegó a una sucursal bancaria ubicada en Multicentro para realizar el pago del pasaporte.

“Esto se va a poner feo. Lo mejor es salir ahorita que uno puede. La idea es encontrar trabajo en el exterior”, señala el joven.

Mario, es el mayor de tres hermanos, dice que su madre es quien los ha criado “a punto de tortillas”.

“Mi padre hizo su vida con otra mujer. Quien nos ha sacado adelante es mi madre a punto de tortillas. Ella es la que se las ha jugado en la venta de tortillas para costear nuestros estudios. En Nicaragua todo está caro y el dinero ya no le ajusta a mi mamá para pagar los recibos básicos y la comida del día. Es una lástima que Daniel Ortega no tenga voluntad de mejorar la situación del país”, lamenta el joven.

Filas de haitianos

Otras personas que llegan a Multicentro Las Américas para realizar gestiones y que toman notoriedad entre las personas, son los haitianos, quienes asisten en grupos para trámites migratorios.

“Dios primero nos atiendan y logremos normalizar el tránsito”, dice uno de ellos a otra de las personas que aguarda sobre la fila.

Trabajadores de los negocios aledaños a Migración, comentaron que es “normal” ver semanalmente a los haitianos.

“Ahorita andan como un grupo de 15. Todas las semanas vienen a hacer trámites. Los haitianos siempre vienen acompañados de una persona de nacionalidad nicaragüense y se ve raro que un nica ande haciendo trámites a estas personas”, expresó el trabajador de un negocio ubicado en este sector.

Estados Unidos mantiene deportaciones

La abogada y supervisora de los casos en Nicaraguan American Human Rights Alliance (NAHRA) Astrid Carolina Montealegre informó que las deportaciones de nicaragüenses desde Estados Unidos nunca se han detenido, por lo cual llamó a los ciudadanos a emigrar solo si son perseguidos por su gobierno, de lo contrario serán deportados en menos de 24 horas.

“El título 42, es una ley que inició la pandemia del covid-19 para proteger la salud y el bienestar del pueblo norteamericano, esa ley permite que los agentes de inmigración en su plena discreción para mantener la protección de la frontera (...) entonces hay una negación de los derechos en el caso de los solicitantes de asilo por qué no se les permite presentar su caso, simplemente se le recibe y son deportados muchas veces en menos de 24 horas”, explicó Montealegre.

Por otro lado, la abogada señaló que hay algunos casos de ciudadanos que no los deportan de manera expedita, pero aclaró que esa no es la corriente.

“La corriente es que si están deportando a esas personas que entran indocumentados, inclusive a nicaragüenses, no tenemos trato preferencial para los nicaragüense (...) entonces viene un nicaragüense entra indocumentado puede ser que lo deporten sin darle la oportunidad de presentarse. Texas es uno de los estados más estrictos que está implementando esta ley y tenemos muchos nicaragüenses en centros de atención en el estado de Texas”, finalizó.

En 2020 en ese año fiscal el Departamento de Estado de los Estados Unidos reportó que el número de nicaragüenses entrando a los Estados Unidos indocumentado fue 3,164.

En este año fiscal de octubre 2020 a septiembre del 2021, el número de nicaragüenses capturados mientras cruzaban ilegalmente la frontera fue de 50 mil 722, esto es un incremento de más de 1,500 por ciento “tenemos que tomar eso en cuenta cuando estamos viendo los tiempos de proceso, cómo están saturados tanto las oficinas del gobierno como la organizaciones internacionales y locales que apoyan a migrantes incluso de los albergues. Este incremento se debe directamente a la situación que atraviesa el país, la crisis sociopolítica y a la represión del régimen Ortega-Murillo y también tiene que ver con las leyes actuales”.