Campesinos de Nicaragua emigran con sus hijos, los pueblos se quedan sin niños y jóvenes

Cada vez son más los campesinos del norte de Nicaragua y sus familias que se aferran a llegar al país que les cierra las puertas. Este 14 de enero 120 personas migraron. Son pueblos sin jóvenes y sin niños en la actualidad huyendo de la pobreza y mientras Estados Unidos les advierte que no inicien un viaje en vano, el coyote les asegura que si viajan con menores de edad tienen más posibilidad.

A 206 kilómetros de la capital nicaragüense se encuentra Yalagüina, ahí son frecuente las migraciones de familias completas que bajan de las comunidades a pedir la bendición al sacerdote Simón Vadea Castellón de parroquia Santa Ana.

Pueblo de las alturas o montañas es el significado de Yalagüina en lengua Chorotega. El verdor y fuerza de sus tierras no impiden que sus propietarios renuncien a ellas, las vendan a cambio de pagarse el viaje al sueño americano.

El padre Vadea narra que la migración de familias campesinas es masiva, en ocasiones ha dado la bendición hasta a veinte personas por día. Adultos y menores de edad.

Sacerdorte Simón Vadea Castellón, parroquia de Santa Ana en Yalagüina, Madriz.

“Vino otra familia a pedirme la bendición. Era una pareja con niño. Yo les pregunté que cómo iban hacer y me dijeron que el coyote les aseguró que el niño iba a ser el pase”.

Este religioso atiende a la feligresía de Yalagüina y también de Somoto, ambos son municipios del departamento de Madriz, situado al norte de Nicaragua. Sacerdotes de Jalapa, Mozonte y Ocotal, expresan que la migración familiar sigue ocurriendo.

“Nos preocupa que van niños porque es una jornada fuerte de camino y si viaja el adulto está consciente de sus riesgos, pero el niño no decide”.

Asimismo, este sacerdote tiene conocimiento que algunas familias segovianas han caído en manos de bandas criminales de México.

Se trata de la joven Yakeny Amador Olivas de 26 años, su familia es originaria de Yalagüina. Para su liberación la familia depositó ocho mil dólares, este 13 de enero.

Asimismo, las personas le expresan al padre Simón Vadea que, en la ruta transitada de forma irregular por los nicaragüenses, el mayor peligro lo encuentro al cruzar de la frontera de Guatemala a la frontera mexicana.

“Otros me cuentan que en ocho días logran cruzar a Estados Unidos y me llaman para una acción de gracia. A mí hasta me asustan porque a unos les va bien, pero a otros no”.