La ex diputada, economista y politóloga, Edipcia Dubón considera que la migración masiva de los campesinos nicaragüenses tendrá un impacto negativo en la generación de la materia prima, así como en la economía nacional debido a que estos se dedican a las labores agrícolas en el país.

En el programa 100%Entrevistas con Lucía Pineda Ubau, Dubón dijo que conoció que alrededor de 200 familias que viven en zonas rurales salieron del país, en busca de oportunidades laborales.

“La información que circula abiertamente es la fuga de familias enteras del país buscando mejores alternativas, el fin de semana yo conversaba con alguien me decía que alrededor 200 familias han estado saliendo; cuando les preguntaba hacia dónde van, me decían, hacia Estados Unidos ya no vamos a Costa Rica porque la situación está difícil”, expresó Dubón

La politóloga expresó que esta migración de familias de las zonas rurales tendrá un “impacto dramático” en término de la inversión y generación de la materia prima.

“Estamos perdiendo la posibilidad de tener un cambio generacional que pueda asumir la responsabilidad y las tareas que el país demanda. Por otro lado, en términos de la producción agrícola, la experiencia acumulada de esos campesinos para desarrollar las labores y las tareas agrícolas no se pueden transferir de la noche a la mañana”, considera

Dubón informó que esta situación está provocando una disminución de la mano de obra, por ejemplo, en el sector cafetalero “empieza a tener afectaciones, el sector cafetalero está requiriendo mano de obra, están desplazándose hasta la Costa Atlántica para buscar mano de obra que pueda hacerse cargo de la recolecta del café, estamos en una situación complicada porque si no hay quien recoja la cosecha, si no hay quien trabaje la tierra Nicaragua no va poder resolver los problemas productivos, somos un país agrícola, además esto va a tener impacto en la economía y generación de materia prima nicaragüense”

En este éxodo de nicaragüenses, la especialista dijo que los únicos que no están saliendo son los adultos mayores y los ciudadanos que tienen menos condiciones económicas o que ni siquiera han podido ahorrar para poder salir del país.

“Huyen de la tierra”

A propósito de la migración en zonas rurales, el obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez lamentó que familias enteras de campesinos huyen de la tierra buscando otras tierras para encontrar un empleo digno y mejorar la calidad de vida de sus familiares.

“(Los nicaragüenses) abandonan sus pertenencias, sus arraigos, sus afectos, dejan sus trechos poniéndose a merced tantas veces de personas sin escrúpulos e inician un camino en la mayor de las incertidumbres, familias completas, madres, padres hermanos, huyen de sus tierras y caminan la caravana del desierto, la caravana de la muerte”, expresó Álvarez.

Remesas

Aunque el panorama pinta negativo para la producción de la materia prima, la economista explicó que esta migración se va a traducir en el aumento de las remesas a Nicaragua. Sin embargo, las familias receptoras destinan la mayoría de las divisas al consumo.

“Si las cosas permanecen igual, en un año veremos un incremento de las remesas provenientes de Estados Unidos. Actualmente, el crecimiento del país es sustentado por la vida de consumo, el ingreso de remesas evidencia qué es un momento particular, los nicaragüenses están buscando resolver sus problemas cotidianos ¿Cómo tener oportunidad de ingreso? ¿Oportunidad de trabajo? Estamos hablando de un pueblo que lo que quiere es trabajar y tener ingresos para comer”, explicó Dubón

La mañana del sábado, una caravana de migrantes hondureños y nicaragüenses partió de Honduras con destino a Estados Unidos. Muchos de los nicaragüenses han salido masivamente desde el año 2018, huyendo de la represión de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, quienes han mandado a asesinar y a encarcelar a los opositores que han alzado su voz contra el régimen.