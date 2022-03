Sale a luz video del tráiler donde murió nicaragüense embarazada "nos estamos ahogando" gritaban

"No deseo ni recordar ese momento. Ya vi el video, porque ahí nosotros hablábamos que queríamos oxígeno cuando ya nos estábamos asfixiando" aseguró Manzanares a 100% Noticias.

"Nos estamos ahogando, estamos en un container, son las 2 de la tarde loco, casi 400 personas en un container, no tenemos aire, no tenemos oxígeno" eran los gritos de centenares de migrantes, pidiendo auxilio a los coyotes que conducían un tráiler y que minutos después los dejaron abandonados en México. Es el tráiler donde viajaba la joven embarazada Clorinda Alarcón de 20 años de edad, originaria de Nicaragua.

El colega Winston Potosme, publicó el video en su red social de twitter y rápidamente fue identificado por Pedro Manzanares, esposo de la joven fallecida el domingo 6 de marzo en México. Alarcón falleció encerrada en el interior del container que fue abandonado en Monclova, ciudad de Coahuila a 300 kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

Esto solo muestra una parte de la arriesgada travesía de migrar a EEUU ilegalmente,400 personas en una rastra. Todos son nicaragüenses que salen por represión, angustia, miedos, pobreza. Pagaron $ 3800 al coyote desde Nic., podrían pagar con su propia vida. Video 100% real pic.twitter.com/yyLPEkGQN3 — Winston P. (@nicaperiodista) March 19, 2022

"Nos estamos ahogando, guardemos la calma" repetían los migrantes atrapados en el tráiler.

"No deseo ni recordar ese momento. Ya vi el video, porque ahí nosotros hablábamos que queríamos oxígeno cuando ya nos estábamos asfixiando" aseguró Pedro Manzanares a 100% Noticias.

En una entrevista exclusiva brindada vía zoom a Leticia Gaitán de 100%Noticias, Manzanares relató los momentos de terror que vivió junto a su familia cuando se enteraron que los traficantes de migrantes los dejaron abandonados en el contenedor de un tráiler.

Abordamos el tráiler en la ciudad de México, lamentablemente nunca esperamos lo que sucedió, a veces uno lleva una idea, pero no sale como uno espera, uno pone, pero Dios dispone, fue muy duro eso sinceramente esa trayectoria, lo que yo sufrí y lo que todos sufrimos, mi niña que está viva por milagro de Dios, no se lo deseo a nadie lo que todos nosotros sufrimos eso fue duro, duro algo que inesperado y no se lo deseo a nadie que lo vaya a sufrir el día de mañana” relató.

Manzanares cuenta que en ese momento decidieron abrir un hueco en el tráiler y sacar a una persona para que fuera por ayuda “estábamos más muertos que vivos, casi todos desmayados, decidimos romper y abrir un hoyo en la parte trasera del tráiler y sacamos a un chavalo delgado para que pudiera abrir por fuera porque si no nos hubiéramos ahogado toditos, gracias a Dios, Dios está en todo no podemos ni renegar porque hay que darle gracias a Dios por lo malo y por lo bueno, aunque uno esté destrozado porque no puedo ni hablar he andado bien mal”.

Cuando estaban a punto de salir del tráiler, Manzanares asegura que la gente se desesperó por salir pasándole encima a Clorinda provocando la muerte del bebe en el vientre.

“Ella estaba a mi lado izquierdo del tráiler, cuando abrieron la puerta se armó un relajo la gente se amontonó y yo ya no la pude ver lamentablemente, eso es lo que más me pesa, porque yo la quería cubrir hacerla un lado para que saliéramos el suave para no tener dificultad pero no se pudo, a mí me botaron, me cayeron un montón de personas íbamos como 400 personas en ese tráiler y casi todo rebotaron por encima de mí (...) un amigo me dijo que estaba prensada usted sabe que una mujer embarazada totalmente delicada y esa fue la causa cuando la sacamos ella estaba casi asfixiada”, narró.