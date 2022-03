Nicaragüense de 49 años muere al cruzar el río Bravo, cuerpo está en morgue de Texas

Aunque los hechos se registraron el miércoles 16 de marzo a las 4 de la madrugada, sus hijos en Nicaragua se enteraron hasta el viernes 18 de marzo.

La nicaragüense Felícita Soza, de 49 años de edad, originaria del departamento de Chinandega, murió cuando cruzaba el río Bravo entre México y Estados Unidos. Sus hijos Josselin y Félix Montes Soza informaron a 100%Noticias que el cuerpo de su progenitora se encuentra en una morgue en Texas, los funcionarios les informaron que supuestamente sus restos no pueden ser repatriados.

En una entrevista a 100%Noticias, Félix Montes informó que su madre salió el 04 de febrero rumbo a EEUU junto a su hermana y una prima, todo marchaba bien, pero les tocaba cruzar el río bravo, el cual ha cobrado la vida de decenas de inmigrantes.

“Mami se llenó de nervios en ese momento entonces al parecer la primera vez la lograron sostener, pero las corrientes estaban muy fuertes la agarraron una vez, pero la segunda vez se estaban ahogando las tres entonces mi mamá se soltó y no pudieron agarrarla más, mi hermana nos dijo que iba pidiendo ayuda, pero nadie pudo hacer nada por ella”, lamenta Josseling, hija de la víctima.

Aunque los hechos se registraron el miércoles 16 de marzo a las 4 de la madrugada, sus hijos en Nicaragua se enteraron hasta el viernes 18 de marzo, cuando su hermana y prima salieron del centro de detención en Texas.

“Lamentablemente recibimos la noticia hasta el día viernes que mi hermana y mi prima pudieron salir de migración porque estaban detenidas, luego ellas empezaron a preguntar por mi mamá y una muchacha de migración fue la que le brindó ayuda, la buscaron en hospitales y morgues hasta que dieron con ella y fueron hacer el reconocimiento del cuerpo y efectivamente era ella”, relata

Según Félix, el cuerpo de su madre no puede ser repatriado, sino que debe ser incinerado “mi hermana buscó ayuda para ver cómo hacíamos para repatriar el cuerpo, pero nos dijeron que no hay posibilidades, aunque pagáramos lo que pagáramos no era posible la reparación del cuerpo de ella. Los funcionarios dicen tomemos una decisión si sepultamos el cuerpo allá o cremar y entregarlas cenizas”

En este sentido, el hijo de Felicita, hizo un llamado a la embajada de EEUU en Managua para que les colabore en las gestiones de repatriación “El único llamado qué podemos hacer es a la embajada de Estados Unidos que qué posibilidad hay que nos ayuden con la repatriación del cuerpo para darle cristiana sepultura en su país natal y si se puede y si no pues les agradecemos”

Josselin describió a su madre como una mujer guerrera, soñadora, quien nunca dejó de luchar por sus cinco hijos, “sinceramente era una mujer soñadora todo lo que ella era, súper encantadora, atrevida de repente se le dio que quería volver a ir a EEUU y esa era su vida pero realmente vino a vernos, estuvo con nosotros pero ella era una guerrera, súper alegre y quería volver otra vez allá y de alguna manera poder darnos una mejor estabilidad económica a nosotros”

Sus hijos informaron a 100%Noticias que su madre vivió 16 años en EEUU, pero la crisis sociopolítica en Nicaragua la preocupó y decidió regresar para estar con sus hijos “El deseo de vernos la obligó a volver a Nicaragua”

Félix expresó que en 2022 su madre decidió emprender nuevamente el viaje por la situación económica en el país “Ella recurre a la inmigración al ver la situación del país, me entiende, esa fue una de las razones ver cómo estaban las cosas aquí, ella decidió volver por la revolución que hubo el 18 de abril entonces ella le entró miedo porque yo soy su único hijo varón le entró miedo y quiso volver, pero al ver la situación económica sin trabajo decidió retornar de nuevo porque no soportaba esta situación”