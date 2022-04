Migrante nicaragüense cruza el Río Bravo con un bebé de 9 meses amarrado a su pecho

8:15 a.m.

Una mujer migrante nicaragüense de aproximadamente unos 25 años, se aventuró a cruzar el Río Bravo con un bebé de 9 meses amarrado a su pecho, aunque la fémina fue asistida por un hombre integrante del grupo, algunos medios de comunicación y autoridades locales de la policía municipal trataron de persuadirla para que no ingresara a las aguas del caudaloso río.

En una transmisión en Facebook Live, el periodista de La Voz de Coahuila, preguntó a los migrantes de donde eran, estos respondieron que eran originarios de Nicaragua.

Eran tres mujeres, dos hombres y tres menores de edad. En total ocho nicaragüenses todos originarios de Managua.

Los ciudadanos se identificaron con los apellidos Reynosa, Arauz, Gaitán y Rodríguez.

En el grupo de ocho compatriotas, había un núcleo familiar acompañados por dos menores de edad, de 3 y 5 años.

“A mi familia los amamos mucho, soy de Managua, estoy aquí por una misión del Señor, Dios Todopoderoso Dios, Altísimo. No estoy aquí porque me impresiona un país, no es por eso, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo”, dijo la madre nicaragüense que iba acompañada con sus dos hijas y cónyuge.

La mujer aseguró que recibió una palabra de parte de Dios “El Señor me ha dicho: Yo te saco, Yo te estoy dando la salida, cuando llegues al otro lado tú dirás mi Nación y mi Rey es Dios, es Jehová de los Ejércitos”

Agregó “Nunca tomes una decisión sin el permiso, autorización y dirección de Jehová de los Ejércitos”

Antes de lanzarse al río, las autoridades de la policía municipal nuevamente trataron de persuadir a la pareja, pero no lo lograron.

“Muchas gracias por su consejo, yo sé el riesgo, pero le agradezco mucho. Soy de Nicaragua, mi familia de apellido Gaitán Rodríguez, mi hija tiene 5 y otra de 3 años, voy a llegar a Estados Unidos en el nombre de Jesús” dijo uno de los hombres que cargaba en brazos a su hija de 3 años.

Luego el grupo de compatriotas se lanzaron al Río Bravo, en los primeros minutos se observa que son arrastrados por las corrientes, mientras las niñas lloran desconsoladas, pues no entienden lo que ocurre, inmediatamente dos hombres se lanzaron a ayudarlos y traerlos a la orilla mexicana.

En un segundo intento, el grupo se prepara y se lanza nuevamente, al principio se observa que avanzan con dificultad, pero está vez lograron llegar con éxito a suelo americano.

Esta semana se reportó el fallecimiento de un padre e hijo nicaragüenses que perecieron ahogados en el Río Bravo. El mes pasado se reportaron cinco nicas muertos en las mismas circunstancias.

En la segunda semana de abril, el Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM) extrajo cinco cuerpos de migrantes ahogados en el Río Bravo, los cuales permanecen sin identificar. La mayoría del sexo masculino.