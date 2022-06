Marvia Padilla (Rayza) y su esposo piden asilo político en EEUU

10:55 a.m.

La opositora nicaragüense Marvia Padilla mejor conocida como Rayza emigró por segunda vez y llegó a Estados Unidos en busca de asilo político tras sufrir varios atentados en Costa Rica donde se había asentado desde que huyó de la represión de 2018.

“Tuvimos un asalto que lo vinculamos a un ataque político, luego tuvimos un atentado que hasta el día de hoy no se ha dado una solución de parte de la OIJ en Costa Rica, el fallecimiento de mi hija que todavía está en investigaciones y sentimos que no avanza absolutamente en nada. Ya no nos sentíamos seguros”, aseguró a 100%Noticias que estas fueron sus principales motivaciones para abandonar Costa Rica y buscar refugio en EEUU.

“La cruzada del río es muy peligrosa”, Padilla narró que su viaje lo emprendió en marzo pasado y se entregó a las autoridades estadounidense el 14 de abril, al igual que abandonó Nicaragua y emigró a Costa Rica en busca de protección, una vez más debió huir de esta nación y arriesgarse a llegar a Estados Unidos para salvar su vida.

“Ahora estamos en un tercer país más largo de las manos de los criminales sandinistas”, agregó que el desarraigo para ella y su esposo ha sido difícil. “Nosotros nos estábamos asentándonos en ese país (Costa Rica), tratando de recuperar nuestras vidas en ese país”, sin embargo, agrega que las circunstancias los movieron a “empezar de cero en un nuevo país”.

“Creo que a todos los nicaragüenses que hemos salido desde el 2018 hemos vivido situaciones muy complicadas, muy difíciles y esperamos no perder la esperanza para regresar algún día a nuestra patria”, sentenció.

Padilla y su esposo son parte de los 53, 714 nicaragüenses que han cruzado las fronteras estadounidenses entre enero y abril de este año, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.