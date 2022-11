Elsa Valle, su hijo Leandro, hermana, madre y amigos se entregan en EEUU para pedir asilo político

Elsa Valle, logró su objetivo, ya está en Estados Unidos, se entregó a las autoridades para solicitar asilo político

La excarcelada política Elsa Valle, hija del preso político Carlos Valle, logró cruzar de México a Estados Unidos y se entregó a las autoridades estadounidenses para solicitar asilo político, tras la persecución del régimen en su contra y de su familia.

Elsa, su hijo Leandro, su hermana, su madre Rebeca y dos amigos de ella que la apoyaron en el cuido del bebé durante la travesía, ya están en suelo estadounidense en un centro de detención.

La última comunicación que tuvimos con Elsa, fue el domingo 20 de noviembre y nos comunicó que todo le iba saliendo bien y que iba orando para lograr su objetivo.

"Gracias a Dios en lo que va de camino no hemos tenido ni retén de migración, ni retén de los carteles. Dicen que más adelante pero en nombre de Dios seremos invisibles ante el mal" escribió Elsa a Lucía Pineda de 100% Noticias, que le daba seguimiento a su caso.

El 5 de noviembre, don Carlos Valle fue detenido por la Policía en Nicaragua, horas antes Valle había ido a dejar a Elsa y familia a un bus con rumbo a Honduras. Valle se sintió aliviado cuando su hija le comunicó que ya habían pasado a Honduras.

Don Carlos Valle no volvió a saber más de sus hijas y nieto, ya que entre 9 y 10 am del sábado 05 de noviembre, la policía llegó a su casa con violencia y lo detuvo. Actualmente Valle está en las celdas de Auxilio Judicial de Managua, conocidas como El Chipote.

Estando en México, Elsa se comunicó con 100% Noticias para denunciar la detención de su padre y explicó las razones de huir de Nicaragua.

"Yo tomé la decisión de emigrar y pensé en mi bebé, por la vida de mi hijo yo decidí salir, como sabía que venían las elecciones, andaban los rumores que nos iban a secuestrar y desgraciadamente yo solo le estoy dando pecho a mi hijo, no me agarra pacha, nada", dijo Elsa Valle en entrevista con Lucía Pineda hace ocho días.

Emigrar, ha sido lo más duro que le ha tocado vivir a Elsa Valle "si hoy estamos aquí, es por la gracia de Dios", dijo en llantos porque su padre nuevamente está preso.

"Al darme cuenta que mi papá está preso y yo no puedo hacer nada, solo denunciarlo públicamente....es duro yo tengo a mi hijo. tengo un hijo por quien ver (...) ya no nos metíamos en nada mas que todo por la protección de mi hijo" dijo.

Durante el trayecto hacia México, doña Rebeca Montenegro, madre de Elsa, se fracturó uno de los pies "no se imaginan las pruebas por las que hemos pasado, es demasiado duro".

"Es lo más duro que me ha tocado vivir en la vida, pasar por trailer, por lancha por 10 horas a mar abierto, mirar que mi hijo se está deshidratando, mi mamá se quebró el pie....Gracias a Dios unos amigos, como hermanos vienen conmigo, me han cuidado al niño, me lo han protegido y dan hasta la vida por él" narró Valle en la entrevista a 100% Noticias.

La madre de Elsa recibió asistencia médica, pero requería de una cirugía. Ambas decidieron que debían seguir el camino, porque el permiso para cruzar todo México dura 7 días y el tiempo era apremiante.

Valle y familia lograron llegar a la capital mexicana, un nicaragüense la apoyó con una silla de ruedas para su madre, otra nicaragüense la fue a dejar hasta la estación de buses para enrumbarse a Ciudad Juárez, una de las ciudadades más peligrosas de México y donde el pasado 15 de noviembre, cárteles secuestraron un bus con 85 migrantes, incluidos 4 nicaragüenses.

Mensaje de Elsa Valle a su padre

El niño de Valle casi fue secuestrado en México, al llegar a San Pedro Tapanatepec, en el sureño estado Oaxaca, "pasamos por gente que hasta me querían secuestrar a mi hijo. Ha sido bien difícil travesía desde Guatemala. Casi nos secuestran, gracias a Dios teníamos dinero para pagar eso" relató "una cosa es decirlo y otra es vivirlo".

Durante la última entrevista que le realizamos a Elsa Valle, ella aprovechó para mandarle un mensaje a Carlos Valle, su padre. Pidió a los policías que lean o vean el video, que le informen sobre su estado.

"Si hay una posibilidad que me le hagan saber a él, que nosotros estamos bien, que su muchachito, porque su preocupación era Leandro en todo esto, que le hagan saber que estamos bien, que yo, sus hijas vamos a luchar hasta el final a como él nos ha enseñado, no rendirnos y luchar siempre por nuestros derechos y que le hagan saber que lo amamos mucho y lo extrañamos" manifestó Valle, en su mensaje a su padre.