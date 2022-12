Karelia de la Vega confirmó su exilio en entrevista con 100%NOTICIAS y detalló que el trayecto migratorio lo hizo junto a muchas personas que se declararon a fines al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo

Karelia de la Vega, mejor conocida como “Lady Vulgaraza” se entregó a las autoridades de Estados Unidos para solicitar refugio, así lo confirmó este 5 de diciembre en entrevista con 100%Noticias.

Por cuatro días estuvo retenida en un centro de detención, fue liberada y ahora espera continuar su destino hacia Miami.

Este es el segundo exilio de Lady Vulgaraza, puesto que el 10 de junio de 2022 abandonó Nicaragua y se refugió en la vecina Costa Rica.

“Ha sido difícil para mí esta travesía por ser una chica trans”, refirió la joven nicaragüense. Añadió que en el trayecto encontró bastante discriminación y burlas de otras personas dada su condición al ser miembro de las personas diversas (LGBTQ+).

“La gente te discrimina por ser gay, por ser de la diversidad sexual”, cuenta al salir de un centro de detención en El Paso, Texas, Estados Unidos.

La migrante añadió que el 13 de noviembre salió de Costa Rica por punto ciego y se arriesgó a cruzar Nicaragua de modo irregular en su afán de llegar a Estados Unidos.

Cuenta que en su ruta migratoria se encontró con personas vinculadas al régimen de Daniel Ortega que no dudaron en amenazarla pese a que al igual que ella huyen de la crisis de Nicaragua y van en busca de nuevas oportunidades.

“Mucha gente que estuvimos en la lucha andamos huyendo de Nicaragua para evitar ser arrestada y mucha gente que sigue siendo parte del régimen Ortega Murillo viene en camino para Estados Unidos, y yo me preguntó por qué salen del país si ellos dicen que el país no tiene presos políticos ni se violentan los derechos humanos”, reclama.

Añade que si todo está marchando bien en Nicaragua con Ortega al frente y Estados Unidos era quien supuestamente financiaba los tranques no tiene sentido que los fieles al partido de gobierno lleguen hasta el norte para continuar defendiendo a Daniel Ortega.

“Aquí están, aquí vienen. Yo venía lidiando con un montón de gente que me decía que Daniel Ortega me estaba esperando en Nicaragua, que Daniel Ortega me iba a llevar al Chipote… Yo les respondí que los está esperando a ustedes porque son vendepatria para ellos”, declaró.

Aunque dijo que está agradecida con el país costarricense, aclaró que para las personas de la diversidad la ayuda humanitaria es limitada y fue precisamente la precariedad laboral que una vez más la empujó a emigrar hacia el norte en busca de nuevas oportunidades, ya que permaneció en suelo tico por seis meses, pero fue insostenible su situación.

Asimismo, Karelia de la Vega precisó que está dispuesta a empezar de cero y continuar con su altruismo para con los niños de su comunidad a quienes hasta antes de huir de Nicaragua les regalaba comida, pero que este año no logró hacerlo por su condición migratoria.