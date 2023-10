Antes de su muerte en un centro de detención de inmigrantes en Louisana, el nicaragüense Ernesto Rocha Cuadra, había presentado al menos 29 quejas contra del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE) en el cual se encontraba detenido por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) desde el 17 de abril de 2022.

Ernesto Rocha Cuadra, quien llegó en busca de asilo político a Estados Unidos fue declarado muerto el viernes 23 de junio de 2023 en el Hospital General La Salle, en Jena, Luisiana.

Sin embargo, en los meses previos, Rocha, de 42 años, presentó al menos 29 quejas contra los funcionarios del ICE denunciando que se le negó atención médica, al igual que el acceso a registros personales de detención, además se quejó de maltrato y negligencia por parte de los guardias, de acuerdo con los registros obtenidos por Verite.

Uno de estos incidentes frecuentes ocurrió en agosto pasado, cuando la víctima se quejó que le estaban arrojando agua contaminada con orina y heces a través de una bandeja de comida en su celda y pidió que le cambiaran de celda, pero fue golpeado por guardias, asimismo detalló que los agentes permitieron que otro detenido en la misma unidad lo agrediera repentinamente.

Rocha pasaba 20 horas del día aislado en una celda por presuntas infracciones disciplinarias.

Hasta diciembre pasado, registró más de dos docenas de reclamos como parte de una petición de liberación de la detención, que presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana.

Franch Rocha, hermano de la víctima expresó que él escuchó a través del teléfono cuando la víctima estaba recibiendo golpes mientras mantenía una conversación telefónica.

"Podía escuchar su dolor a través del teléfono", dijo. "Fue muy molesto porque no había nada que pudiera hacer. Me rompió el corazón. Me derrumbé y lloré", detalló.

Familia en busca de la verdad

Martha Elena Rocha, madre de la víctima dijo a 100%Noticias que la familia ha realizado una autopsia independiente y mientras esperan los resultados solo les queda rezar para que su hijo “pueda descansar en paz”.

“Lo que hicieron con mi hijo es una injusticia y le doy gracias a Dios que ya lo miramos y va a poder descansar, pero su muerte no debe quedar impune”, repite Martha Rocha desde los Ángeles donde reside.

Ella desmiente la versión oficial del ICE que a través de un comunicado expresó que Ernesto Rocha enfrentaba un proceso de deportación y asegura que su hijo ya tenía orden de libertad desde hace varios meses, pero las autoridades ignoraron la medida.

“Ni una llamada del ICE ni el abogado de oficio, simplemente no nos han dicho nada solo el día que me dijeron que mi hijo había fallecido. Ellos van a tapar lo que hicieron”, reprochó esta madre.

Está decidida a “destapar” las verdaderas fallas de las autoridades en el caso de su hijo y Martha expresa que solo le pide fuerzas a Dios para llegar hasta las últimas consecuencias.

Denuncia de puño y letra

Las instalaciones del ICE, donde se encontraba recluido Ernesto Rocha están bajo la administración de GEO Group, una agencia multinacional de prisiones privadas que tiene contratos para administrar centros de detención de ICE, así como instalaciones correccionales estatales y federales, en todo el país.

Para diciembre pasado, Rocha había reportado al menos 29 quejas contra GEO Group que incluyó en formularios para una petición de liberación de la detención, que presentó ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Louisiana.

"ICE NECESITA INVOLUCRARSE EN ESTE ASUNTO", escribió. "HE SIDO AGREDIDO DOS VECES POR ESTE RECLUSO Y GEO NO DOSIFICA NADA PARA prevenir o evitar que esto suceda", denunció Rocha el 26 de agosto.

Dos días después, Rocha levantó una serie de formularios sobre el incidente ocurrido y responsabilizó a GEO Group de haber hecho poco o nada para evitar lo ocurrido.

Sobre este punto, en un segundo formulario Rocha detalló que los guardias "ENTRARON CON EQUIPO ANTIDISTURBIOS Y ME ATACARON. Y ME ATÓ LASTIMÁNDOME MI [MANO] FRACTURADA Y POR TODO MI CUERPO USANDO FUERZA EXCESIVA MIENTRAS TENÍA UN DOLOR INSOPORTABLE. MIENTRAS TENÍA UN DOLOR INSOPORTABLE, TOMÉ DE 6 A 10 IBUPROFENO 600 MM", escribió.

La serie de denuncias de Rocha continúa y en respuesta GEO Group ha desmentido las acusaciones tras ser consultado por Verite.

Y según el ICE las muertes bajo su custodia, estadísticamente, son extremadamente raras y ocurren en una fracción del promedio nacional para la población detenida de EE.UU.

En lo que va del año fiscal 2023 ICE había reportado las muertes de otros tres detenidos. El deceso de Rocha Cuadra es la cuarta muerte que se registra este año, lo que supera el registro del año fiscal 2022 cuando fallecieron tres migrantes.

Salud mental de Ernesto Rocha

Según reportes, a Ernesto Rocha Cuadra se le confirmó antecedentes en salud mental, y se agudizaron con su permanencia en Jena.

Rocha ingresó por primera vez a Estados Unidos con su familia en 1988 y un año más tarde se le concedió asilo político cuando era tan solo un niño, a principios de 1990 se convirtió en residente permanente y fue deportado en 2009 por cargos relacionados con robo en 2002 y hurto menor en 2005, según detallan su petición de habeas corpus.

El 17 de abril de 2022, Rocha Cuadra ingresó nuevamente a Estados Unidos y se determinó que era elegible para la suspensión de la deportación y antes de fallecer estaba intentando ingresar a un programa de asilo político.

El abogado de Ernesto Rocha de apellido López expresó que su cliente fue declarado mentalmente incompetente debido al trastorno de estrés postraumático ya que está documentado que Rocha fue torturado en la cárcel de Nicaragua tras ser deportado de Estados Unidos.

El 23 de junio pasado, Ice informó en un comunicado que la víctima murió de un paro cardíaco tras ser hallado inconsciente en su celda y luego fue llevado a un centro médico donde murió.

Su familia rechaza la versión oficial y dice que no hay registros previos de que Ernesto Rocha tuviera problemas cardiacos.

El 8 de julio familiares de Ernesto Rocha lo despidieron en una misa realizada en una iglesia de Los Ángeles donde colocaron la bandera de Nicaragua junto a su féretro.

Familiares expresaron entonces a 100%Noticias que desde noviembre de 2022, el ICE había recibido la recomendación de liberar del centro a Ernesto Rocha, sin embargo este se mantuvo detenido hasta el día que murió.