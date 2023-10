Tres nicaragüenses fueron reportados como desaparecidos en EEUU

Donald José Hernández Hernández, José Luis Hernández y Francisco Arbizú López son los tres nicaragüenses que se encuentran desaparecidos en Estados Unidos, informó la organización Texas Nicaraguan Community, la cual detalló que dos de ellos trabajaban en construcción.

En el caso de Donald José Hernández Hernández originario del departamento de Matagalpa, desapareció en Estados Unidos desde el viernes 01 de septiembre.

Ledith Hernández, reportó la desaparición de su hermano Donald en redes sociales. Lo buscó en hospitales y cárceles, y hasta consiguió el apoyo de investigadores privados, pero no lo ha localizado.

"Él estaba trabajando en otro lugar y cuando venía de camino de Atlanta hacia Charlotte, le faltaba una hora para llegar y desde entonces no supimos más", dijo Ledith a 100 % Noticias.

Donald Hernández tiene 32 años y desapareció junto a su amigo José Luis Hernández, ambos compatriotas vivían en Charlotte, Carolina del Norte EEUU.

"No contestan el celular y no han llegado donde vivían", escribió la página Texas Nicaraguan Community, organización que divulgó la desaparición de ambos migrantes que trabajaban en construcción.

Donald, cumplió un año de vivir en Estados Unidos. Llegó junto a su hermana Ledith y mantienen comunicación permanente con su familia en Nicaragua.

"Con mi mamá siempre se comunicaba cuando salía a comer o trabajar. Cuando venía de Atlanta mi hermano estaba en comunicación con nuestra madre y de repente ya no hubo más llamadas ni mensajes. Yo estoy en Florida y lo llamé desde ese momento, pero el celular está apagado", declaró Hernández.

Según Ledith, revisa un reporte diario de personas detenidas pero su hermano no aparece en esas listas. "Tengo también el número de placa del carro y no hay registros de accidentes. Ya me comunique con un sheriff de Atlanta y no hay ninguna situación de carretera. Brindé entrevistas a Telemundo y Univisión y nada. Solo es inexplicable", declaró Ledith.

La búsqueda de Donald y su amigo José Luis continúa, también buscan el vehículo en el que se movilizaban. Donald Hernández no portaba ninguna identificación "Sus pasaportes y cualquier documento de identidad quedaron en la casa", refirió Ledith Hernández.

Cualquier información comunicarse con su hermana Ledith Hernández al número +1 (786) 428-8504 y al número 634194828 con familiares de Jose Luis Hernández.

Otro Desaparecido

El connacional Francisco Arbizú López, también fue reportado como desaparecido en Carolina del Norte, Estados Unidos.

La organización Texas Nicaraguan Community informó que Arbizú emigró hace un año y desde hace cuatro meses su familia perdió contacto con él.

Su familia intentó localizarlo por diferentes medios pero no pudieron dar con su paradero y les preocupa que haya ocurrido algo malo.

Jackeline Membreño, esposa del migrante desaparecido, fue contactada por 100 % Noticias. Desde que divulgó la desaparición de su esposo asegura que recibió llamadas falsas con intención de extorsionarla.

Ella pidió a las personas que verdaderamente conozcan alguna información, que la contacten al número +505-87888075.