Nicaragüense estafada con más de $10 mil por falso Luis Miguel

Equipo de Periodistas

Marzo 24, 2024 08:25 AM

La nicaragüense Sandy Somarriba, de 73 años, creyó que se casaría con el famoso cantante Luis Miguel, pero sin darse cuenta estaba siendo engañada por un estafador en línea, quien le hizo creer que conversaba vía Facebook con el verdadero cantante.

En una entrevista al medio de comunicación El Heraldo, la mujer calcula que perdió unos 10.000 dólares. Explica que el estafador la contactó vía Facebook.

“A mí me gusta Luis Miguel y me gusta su música. Un día estaba en Facebook, donde salía una imagen de él y decía: ¿quieres chatear conmigo? Envíame un mensaje. Yo lo envié y empezamos a chatear. Me dijo que podríamos hablar más si adquiría la tarjeta de fanática. La tarjeta bendita me costó 500 dólares. Él me dio una dirección electrónica de una empresa. Porque decía que en Estados Unidos a las celebridades las controlan terriblemente, incluso el tiempo que pasan en el teléfono y a dónde van…”, relató en una entrevista para El Heraldo.

Sandy dijo que el engaño duró casi un año. “Yo le escribía y él me respondía. Hasta que me dijo que un día me iba a sorprender. Que me iba a conocer en mi casa. Pasaban los días y no me enviaron la tarjeta (de fan) a mí. Se la enviaron a él. No entiendo por qué. Lo voy a denunciar porque eso es un fraude”, relató la mujer.

LEER MÁS: Nicaragüense será enviado a fosa común en México por falta de familiares

Después el estafador siguió pidiendo más dinero, “me decía que le prestara cien dólares para pagar la internet. Me dijo que tenía 600.000 dólares en una caja que estaba retenida y si yo no pagaba, no se la entregaban. Mil y algo (dólares).Y así como una imbécil le daba cien dólares, doscientos, para ayudarle a pagar. Me dijo que el banco le tenía bloqueado porque era una cuenta de negocios, y no personal”, narró la mujer, quien incluso vendió un anillo de diamantes para acceder a las demandas económicas de su “amado”.

Luego de mucho dinero enviado al falso Luis Miguel, Sandy compró un boleto a Madrid, España, donde supuestamente estaba el impostor, el hombre no apareció en el aeropuerto y en ese momento denunció a la policía lo ocurrido.

"Todos tenemos ese deseo de que nos quieran. Cuando te empiezan a decir cosas, como te amo, eres la mujer ideal...", dijo Sandy, justificando el por qué cayó en el engaño.

LEER MÁS: Padre e hijo nicaragüenses mueren ahogados en el Río Bravo, familia pide ayuda para repatriación

“La mayoría de gente me consideraba inteligente y no puede comprender cómo yo caí en esto. Me han recriminado como no tienes una idea, pero yo les digo que de nada sirve que me recriminen, porque eso no va a solucionar nada”, comentó en la entrevista.

“Voy a recuperarme emocionalmente. Ha sido durísimo…Todo el mundo se centra en cuánto me quitó. Yo no digo que el dinero no sea importante, cuesta mucho ganarlo. El dinero se puede reponer, pero no un corazón destrozado. Hecho trizas, no es tan fácil”, lamenta Sandy Somarriba.