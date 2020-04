Washington Post: Dictador Daniel Ortega entre los cuatro peores evaluados ante emergencia del coronavirus

Daniel Ortega ha permanecido ausente por 34 días en Nicaragua, no ha dictado políticas claras de alivio a las personas más vulnerables.

El diario estadounidense, Washington Post en un editorial incluyó al dictador de Nicaragua Daniel Ortega en la lista de los mandatarios del mundo peores evaluados en el manejo de la pandemia del coronavirus.



Ortega figura junto a los mandatarios de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, de Turkmenistán, Gurbanguly Berdimuhamedow y con el Presidente Jair Bolsonaro de Brasil, quien es catalogado como el "peor" entre ese grupo selecto que enlistó el Washington Post.



"Los líderes arriesgan vidas al minimizar el coronavirus. Bolsonaro es lo peor" tituló el editorial del Washington Post, esto por subestimar la gravedad de la pandemia del covid-19

Daniel Ortega ha permanecido ausente por 34 días en Nicaragua, no ha dictado políticas claras de alivio a las personas más vulnerables, pequeños, medianos y grandes empresas que también sucumben ante el impacto del coronavirus.



Diferentes organismos de derechos humanos como CIDH, la oficina de la Alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, Human Right Watch, revistas médicas especializadas como The Lancet de Gran Bretaña, la propia organización panamericana de la salud, OPS, han expresado preocupación por la forma negligente del régimen sandinista de manejar la emergencia ante el coronavirus.

Organismos financieros, como el FMI, negó el martes de esta semana un préstamos de 470 millones de dólares que solicitó el dictador Daniel Ortega. El FMI también excluyó al régimen sandinista de un alivio a la deuda que otorgó a 25 naciones del mundo extremadamente pobres, incluida, Haití.



Para el ex canciller Franciso Aguirre Sacasa la no inclusión de Nicaragua en este alivio del FMI, se debe a dos factores. Uno que "la percepción de que el gobierno nicaragüense no está realmente comprometido con luchar contra el Covid-19 por la falta de liderazgo personal del Comandante Ortega a esta causa por ser prácticamente el único jefe de estado americano que no se ha sumado personalmente a esta causa" dijo Aguirre Sacasa a 100% Noticias.

El otro factor que puede explicar el no del FMI a la dictadura Ortega-Murillo es que influyen las sanciones impuestas por Estados Unidos, aunque la mayoría son individuales y ciertas institucionales como Policía Nacional, Bancorp y grupo empresarial de los Ortega-Murillo.

"Por otro lado, no se puede descartar que Nicaragua haya quedado fuera por ser sancionado y aislado de la comunidad internacional y muy especialmente los Estados Unidos" señaló Aguirre Sacasa.