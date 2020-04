El Secretario de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro se solidarizó con el pueblo de Nicaragua y la Asociación Madres de Abril, al cumplirse dos años de la brutal represión que desató la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

A través de twitter Almagro señaló que “continuamos reclamando verdad y justicia, liberación de presos políticos y fin al terror y el totalitarismo”, indicó el Secretario General de la OEA.

Leer más: Se cumplen dos años de la destrucción de Radio Darío

De igual forma, el Departamento de Estado de Estados Unidos también recordó que se cumplen dos años desde que inició la insurrección cívica de abril de 2018, que dejó más de 300 fallecidos producto de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Two years ago, the people of #Nicaragua rose up peacefully to call for change. Unfortunately, their calls for freedom and transparency were answered only with bullets. Ortega and VP Murillo must provide for a democratic transition and a healthy, prosperous, and free Nicaragua.