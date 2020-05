Enfermera resulta con covid-19, MINSA haría prueba a personal de dos hospitales privados de Managua

Una enfermera joven, dió positivo al coronavirus desde el pasado domingo, confiaron fuentes extraoficiales a 100% Noticias. Actualmente se encuentra en cuarentena en su casa de habitación, pero por sus labores que realiza en dos hospitales privados de Managua se sometería a prueba al personal de ambos o con quienes ella tuvo contacto.

La enfermera cuidada en uno de los hospitales a un enfermo con coronavirus, antes de practicarse el exámen y sin presentar síntomas, habría tenido contacto con personal de otro hospital donde no se reportan enfermos de coronavirus.

Una fuente del hospital privado donde, todavía no hay reportes de atención de covid-19, nos indica que la enfermera "no vino a trabajar, pidió vacaciones y no dijo nada", pero luego "dijo la verdad por teléfono a su jefa, confesó que no podría venir al hospital porque estaba en cuarentena", aseguró la fuente.

Nos informan que el MINSA haría pruebas a médicos que están en el área de respiratorio de ambos hospitales, pero no precisaron el día.

Una de las características del COVID-19 es que muchas personas han resultado positivas y se ven asintomáticas, que fue uno de los aspectos que se observaron en la enfermera.

En otro hospital privado donde ya se reportan casos de coronavirus, se reportó con sospechas de covid-19 a un médico. Le realizaron la tomografía y radiológicamente observan que tiene todas las características de la enfermedad. El médico también se mostró asintomático, segun una fuente médica independiente.