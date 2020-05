“Ortega lo único que le duele son las sanciones impuestas” consideran analistas

José Pallais de la Alianza Cívica por la Justicia calificó de lenguaje vacío y trasnochado, la comparecencia del dictador Daniel Ortega, debido a que continúa ausente, alejado de las necesidades del pueblo de Nicaragua.

“Los trabajadores quedaron esperando la respuesta y medidas lógicas que deberían darse desde el ejercicio de un poder responsable, no hubo ningún anuncio que viniera auxiliar a los miles de desempleados que los últimos meses se viene sumando a la larga lista, la falta de una política apropiada para reactivar la economía y ante la persistencia de Ortega de negarse a encontrar una salida política la crisis que arranca desde el 2018, viene haciendo crecer el número de nicaragüenses que se les niega el derecho al trabajo” manifestó Pallais a 100%Noticias.

Para el analista José Pallais, el dictador está más preocupado por el levantamiento de las sanciones individuales que en brindar una respuesta contundente ante la pandemia del coronavirus en el país. “Ortega habla de levantar sanciones contra Cuba, Venezuela y lógicamente las acciones individuales contra los violadores de derechos humanos en Nicaragua, lo único que les duele son las afectaciones a sus negocios, se atreve a criticar a los capitalistas y los empresarios, cuando los más grandes capitalistas son ellos, él y los miembros de su familia que han acumulado grandes empresas, grandes negocios que están explotando el país” señaló.

En su comparecencia en ocasión del Día Internacional del Trabajador, Daniel Ortega expresó "en estos momentos en que el mundo está enfrentado una tragedia, Estados Unidos hace una demostración de fuerza, en lugar de asumir una actitud constructiva, el gobierno de los Estados Unidos debería suspender sanciones porque es momento de unir esfuerzos, para enfrentar esta epidemia que nos afecta a todos a los países desarrollados y en vías de desarrollo", demostrando su preocupación por las sanciones individuales al cículo de poder que le rodea, pero con una gran indiferencia ante el pueblo nicaragüense que reprime a través de la sancionada policía sandinista.

Pallais indicó que Ortega debería informar sobre las rebajas en los precios de los combustibles, "rebajas o moratoria en los excesivos servicios de agua, luz y teléfono, para los créditos a los pequeños empresarios y un alivio en los préstamos de consumo en la tarjeta de crédito, para los que se requiere de una aprobación gubernamental, a través de la Superintendencia de Bancos, un lenguaje vacío trasnochado, sin ningún mensaje, un presidente que continúa ausente alejado de las necesidades del pueblo de Nicaragua"

Roberto Samcam, Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua manifestó que el monólogo de Ortega “no hace más que confirmar que en Nicaragua existe una acefalía en el poder. No gobierna nadie, no hay ideas, no hay propuestas, el pueblo está por su propia cuenta. Quienes están a cargo de administrar el país viven ausentes, no saben qué hacer con una crisis que puede fracturar más el tejido social, ya que prácticamente es una continuidad de la crisis de abril”

Según Samcam, las medidas del régimen Ortega Murillo respecto a la pandemia del COVID 19 son contraproducentes porque alteran la estabilidad de la región centroamericana en el tema de salud, porque puede provocar un contagio masivo al exponer a la población nicaragüense y a los países vecinos, con la falta de restricciones que está pidiendo la OMS. “Ortega minimiza la pandemia porque no sabe a lo que la población se enfrenta y porque además él y su familia no están expuestos. Exige que el pueblo salga a las calles, que no se detenga ninguna actividad, pero ellos están encerrados, resguardados y con todas las medidas sanitarias posibles. Se nota amargura por las sanciones norteamericanas y ataca al "imperialismo norteamericano” pero no dice que está en sus manos la solución al problema.”