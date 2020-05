“Ortega no engaña a la UE con discursos retóricos y falsa normalidad” aseguran analistas, tras sanciones individuales

Este lunes la Unión Europea sancionó a seis funcionarios sandinistas que han sido responsables en las violaciones de derechos humanos de los nicaragüenses desde abril 2018 y cercanos al dictador Daniel Ortega en Nicaragua.

Para el analista José Pallais de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, las sanciones de la UE se deben a que no se visualiza una salida democrática en Nicaragua, porque observan que Ortega no respeta el derecho de los nicaragüenses que quieren elegir a sus gobernantes, al trabar las reformas electorales, las cuales tienen que ser ampliamente discutidas con la oposición del país.

Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco señaló en 100%Noticias que las medidas económicas de la UE no afectan al Estado de Nicaragua, dado que son sanciones individuales. Sobre las razones que provocaron las sanciones se deben al incumplimiento de los acuerdos firmados “muchísimos acuerdos no cumplidos y esta acción es claramente evidente que la comunidad internacional está consciente que pese a los discursos retóricos de Ortega, esos esfuerzos de hacer ver o aparentar una falsa normalidad, las cuestiones de fondo siguen sin resolverse en Nicaragua, seguimos en un Estado de Excepción de facto en el que las libertades civiles constitucionales continúan suspendidas, la violencia y la persecución hacia las personas de oposición han ido en incremento” indicó Zamora.

Para Óscar René Vargas la UE y EEUU están a favor de la implosión del régimen sandinista de Daniel Ortega. Las sanciones de la UE es una señal muy fuerte. La familia Ortega-Murillo y su círculo de poder tiene dinero y propiedades en Europa. “Una señal muy fuerte porque es la primera vez que la Unión Europea da un paso para sancionar a funcionarios de un gobierno en América Latina un paso importante, la familia Ortega Murillo ese círculo de poder tienen dinero y propiedades en Europa, es decir que pueden ser sancionados más fácilmente que en Estados Unidos, es el primer pelota que le tiran para ver si Ortega se mueve, sería ir completando los sancionados, como Estados Unidos están a favor de la acción contra el régimen, espera que estallen por dentro” manifestó Vargas.

Para el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, el dictador Daniel Ortega está en su peor momento porque las sanciones de la Unión Europea es un “portazo en la cara” a Daniel Ortega y Rosario Murillo, que han venido desarrollando trabajo internacional en los países europeos para ablandar a los gobiernos y evitar sanciones.

“El periplo que hizo Moncada para que no aplicaran sanciones no sirvió de mucho porque la Unión Europea tomó una decisión y sancionó a seis individuos que están vinculados la mayoría a la policía, al aparato de inteligencia de Ortega y a la ex ministra de salud todos ellos involucrados en crímenes de lesa humanidad”, señaló el Mayor en retiro del Ejército de Nicaragua.

Samcam manifestó que “Ortega se queda más aislado y no le queda otro camino que la negociación, una diálogo 3.0 porque se torna muy compleja la situación en términos políticos, económicos y a nivel internacional, si a esto le sumamos la pandemia que poco a poco empieza florecer en Nicaragua y que se está viendo un contagio masivo” provocado por la negligencia del régimen sandinista.