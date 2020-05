Despacho 505: Juez orteguista manda a juicio a autoconvocados de la isla de Ometepe

Durante la audiencia, el juez orteguista rechazó la solicitud de cambio de medidas cautelares para los acusados, a pesar de estar enfermos y por la alerta sanitaria en Nicaragua.

El juez orteguista Abelardo Alvir, remitió a juicio oral y público este viernes 8 de mayo, a los autoconvocados de la isla de Ometepe, que fueron capturados por la Policía Orteguista cuando salieron a las calles a conmemorar el segundo aniversario de la Insurrección de Abril.

La Fiscal Valeska Marcela Lopez presentó en la audiencia inicial como medios de pruebas a los Policías Orteguistas que llegaron a reprimirlos y capturarlos.

Recuerde Leer: Medardo Mairena: si Ejército quiere pruebas que permitan el ingreso al país de organismos de DD.HH internacionales para ir a territorios

La abogada defensora Yonarqui Martínez, en su intervención, pidió al juez a que a sus representados se le aplicara otras medidas alternas, sin embargo el juez mantuvo la prisión preventiva.

“Mis representados me han manifestado que tienen fiebre, tos y no sé le ha medido la temperatura. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) sacó una circular sobre las medidas que debemos de tomar, las vidas de mis representados corren peligro y no se está cumpliendo con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud”, manifestó la abogada.

Los procesados son Enyel José López Mora, de 23 años; Yubran Abel Mora Romero, 27; Edwin Javier Mora Cajina, 23; Juana Estela López Alemán, 59; Edman Jhancarlos Mora Ortiz, 29; Justo Emilio Rodríguez López, 68, y Amilcar José Cerda Cruz, de 33.

Lea Además: CPDH investigará 90 asesinatos de campesinos, Ejército sandinista tildó de "falso" denuncias de Medardo Mairena

ENFERMOS Y TORTURADOS

Yubran Abel Mora Romero y Enyel José López Mora nuevamente no fueron llevados a los tribunales por la golpiza que recibieron el día de su captura. Los hechos ocurrieron el 19 de abril, en la comarca Esquipulas en el municipio de Moyogalpa, en la isla de Ometepe.

Según la abogada defensora, la señora Juana Estela, quien ya es de la tercera edad, ha vomitado la sangre en varias ocasiones, sin embargo las autoridades no la han llevado al Instituto de Medicina Legal (IML), ni le han brindado ningún tipo de asistencia médica.

Por su parte, el abogado Eber Acevedo Villachica, representante del procesado Almilcar José Cerda Cruz, solicitó al juez que a su representado se le impusiera otra medida alterna por la grave situación de salud ya que tiene fiebre desde hace tres días y pérdida del olfato.

PUEDE LEER: Denuncian abuso de la policía sandinista en Matagalpa

“Desde hace tres días (Amilcar José) perdió el olfato, las fiebres son constantes, pido que se acaten las recomendaciones de la OMS y CDIH”, expresó Villachica.

Alvir, juzgado Séptimo de Audiencia de Managua, admitió todas las pruebas que el Ministerio Público ofreció y ordenó mantener la medida de prisión preventiva a todos los acusados. La fecha para apertura del juicio la dejo a criterio del juez pertinenete.

El Ministerio Público les imputa a los procesados los delitos de lesiones graves, obstrucción de funciones, homicidio frustrado y robo agravado.