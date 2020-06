El pánico ante la amenaza de que el coronavirus entre a la casa de los nicaragüenses se ha apoderado de muchas personas, a tal punto que han prácticamente vaciado algunas farmacias al comprar la variedad de medicamentos para la gripe que están escasos, aseguró vía telefónica a 100% Noticias, Alberto Lacayo, propietario de la Farmacia Managua y miembros de la Asociación de farmacéuticos del país.

Lacayo considera que el ambiente de incertidumbre de saber si sos o no positivo de covid-19 y la falta de confirmación con la prueba que sólo realiza el MINSA, es lo que ha provocado que la población almacene medicamentos.

"Varios productos están en problema de escasez, como la vitamina C, las acetaminofen, las azitromicina...pero todo se debe al pánico colectivo, porque desafortunadamente el único país del mundo donde no se están haciendo pruebas es Nicaragua y eso aliviaría la carga de salud pública que tienen las farmacias privadas y las del Estado, en cuanto a que la gente no necesitaría estar acaparando por el simple hecho de creer que cualquier síntoma que puede ser una gripe, influenza, catarro lo están asociando con el covid-19" aseguró Lacayo.

Para Lacayo si el régimen de Daniel Ortega, realizará las pruebas evitaría el daño "psicológico" en muchos hogares donde se están tratando a pacientes como covid-19 y "probablemente no es covid, sino un resfrío común, pero por el riesgo los médicos no se quieren arriesgar y tal vez eso ha provocado que la gente por el pánico, atesore, acapara medicinas que tal vez no necesita".

"El problema fundamental es la falta de pruebas, si hubieran pruebas yo te apuesto que la mitad que dicen que están enfermos no están enfermos, simplemente tienen un resfrío común, y probablemente la otra mitad si estaría, pero desafortunadamente este gobierno no tiene sus sentimiento y pensamientos en la población agobiada" lamentó Lacayo.