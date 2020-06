Médicos lamentan que cuarentena voluntaria “no se ha hecho efectiva” en Nicaragua

Hace seis días 34 asociaciones médicas de Nicaragua lanzaron el llamado de realizar con urgencia y de inmediato una cuarentena nacional voluntaria, pero observan que algunos sectores de la población, comercio y empresas todavía no la ponen en marcha.

El doctor Róger Pasquier advirtió que si no se pone en marcha la cuarentena voluntaria, el mensaje que dieron el primero de junio solo quedará en el "recuerdo" y las consecuencias las vamos a seguir viendo con más casos y más muertes en el país.

"Tomen en serio este llamado, sino nos vamos a ver como el miércoles pasado que murieron 5 médicos, sino de repente veremos morir 5 empresarios, 5 laboratoristas, 5 periodistas, Dios no quiera" pero advierte que esa es la realidad.

La doctora Greta Solís, Presidenta de la Asociación médica nicaragüense, lamentó que la cuarentena no se ha hecho efectiva, "todos los países que han iniciado cuarentena, han disminuido el número de contagio y muerte" dijo Solís al recordar el análisis del epidemiólogo Álvaro Ramírez.

"Por desgracia en los barrios populares no ha permeado el mensaje de estar dentro de sus casas, los mercados populares como el Huembes o el Iván Montenegro hay mucha actividad, no se respetan las distancias, hay lugares donde nadie anda con mascarillas, en conclusión sin una buena campaña de información, muy difícilmente lograremos el 100% de un aislamiento social" manifestó el doctor Pasquier en un webinar que se realizó este sábado con periodistas.

Pasquier considera que el no haber aislamiento social "es muy triste porque habrá más morbilidad, más reproducción del virus y mayor letalidad".

Nicaraguan doctors have been battling the pandemic for months, risking their lives without proper protection. They say the time has come for more aggressive measures to contain the virus.



Ortega should listen. Studies project thousands more deaths.