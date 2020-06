Médicos promueven campaña de apoyo al personal de salud en Nicaragua

"Hoy quisimos dejar al personal médico equipos de protección, con permiso de la Dirección médica Chinandega en el cual no nos quisieron aceptarlo. No nos dejan ni ayudar" ese fue el tweet de impotencia que escribió la semana pasada el médico pediatra y neumólogo Jorge Alemán Zapata, quien junto a otros colegas han emprendido una campaña de recaudación para comprar equipos de protección al personal de salud de hospitales públicos.

Hoy quisimos dejar al personal médico equipos de protección, con permiso de la Dirección médica Chinandega en el cual no nos quisieron aceptarlo 😔, No nos dejan ni ayudar. — Jorge Alemán Z. (@EXtNica) June 6, 2020

Alemán dijo en 100% Entrevista con Lucia Pineda que hace aproximadamente una semana una organización responsable en apoyar al gremio médico en el país le pidió que hiciera el enlace en el hospital de Chinandega para entregar el equipo de protección.

“La nueva directora del hospital que hay ahorita pues me dijo que no, que lo hiciera por vía ministerio de salud, me sentí tan frustrado y muy mal porque no pude cumplir mi objetivo, va un equipo, va un paquete grande y me sorprendió tanto que me dijera que no” expresó el medico Jorge Alemán de la ciudad de León.

Según el Doctor Jorge Alemán, la dinámica de entrega de estos kits de protección para el personal médico consiste en localizar dentro de los hospitales a un doctor para que éste se encargue de entregarlo al médico que no cuenta con su debido equipo de protección.

El donativo consiste en batas, mascarillas y caretas, que son utilizados solo una vez, son desechables y se tienen que reponer periódicamente.

Los equipos de protección los han entregado en León, el Caribe, Rosita, Rivas, Masaya, Managua, Estelí y entregan de 23 a 50 kits a diario, dijo el doctor Alemán Zapata.