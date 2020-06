Condado de Miami Dade insta a Trump y Pompeo designar al FSLN como una organización terrorista

Este 16 de junio, la Junta de Comisionados del Condado de Miami-Dade aprobó la resolución del Comisionado Esteban "Steve" Bovo, donde insta a la Administración del presidente Donald Trump y al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael R. Pompeo, para que designen al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua como organización terrorista extranjera de acuerdo con la sección 219 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad asi lo dio a conocer en sus redes sociales el Comisionado Esteban Bovo.

Asimismo, Bovo destacó que durante la jornada de protestas violentas que se registraron en Estados Unidos poa la Muerte de George Floy se observó a personas con banderas del partido FSLN participando de estas jornadas “Durante las manifestaciones de George Floyd en el centro de Miami, hubo manifestantes que agitaban banderas del FSLN mientras marchaban cerca de Freedom Tower. Para muchos en nuestra comunidad, la bandera del FSLN representa el dolor y el sufrimiento que los nicaragüenses han sufrido y continúan enfrentando bajo el régimen sandinista” destacó Bovo.

Glad @MiamiDadeBCC approved my resolution urging @POTUS & @SecPompeo to designate the Sandinista National Liberation Front, #FSLN, as a terrorist organization. #OurCounty stands with its Nicaraguan American community & the freedom-seeking people of #Nicaragua. pic.twitter.com/6VNC9Y9ayr