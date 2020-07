Fallece por coronavirus médico sandinista que reclamó a Daniel Ortega por el precio de las mascarillas

7:58 a.m.

El medico pediatra del hospital Monte España Marlon José Soza Chavarría, de 49 años falleció a causa del Covid-19 así lo confirmaron sus familiares al igual que la Sociedad Nicaragüense de Pediatras, aseguró en un reporte el medio digital Despacho 505, el especialista en pediatría era simpatizante del Frente Sandinista y estaba hospitalizado desde el pasado 22 de mayo, cuando confirmó que había sido internado “por la enfermedad del momento”.

Días antes de contagiarse, el médico había reclamado públicamente al dictador Daniel Ortega cuestionando por qué el personal de salud no tenía posibilidades de adquirir mascarillas, cuyos precios se habían disparado en establecimientos comerciales sin la intervención de las autoridades.

“Una cosa voy a reclamar a nuestro Gobierno. No es justo que La Colonia (un supermercado) tenga mascarilla a 2,100 córdobas la caja y las farmacias están en cero. No es justo que las mascarillas N95 los acaparadores las estén vendiendo hasta 12 dólares y los médicos no tengamos posibilidad de comprarla”, escribió en su cuenta de Facebook.

“Hago un enérgico reclamo a nuestro presidente (Daniel Ortega) y al Minsa (Ministerio de Salud) para controlar esto”, demandó el galeno.

También se supo que tiempo antes de presentar síntomas del coronavirus el medico orteguista criticaba al Gobierno de los Estados Unidos, a los empresarios nicaragüenses, y a los medios de comunicación independientes del país, que cuestionaban al régimen sandinista por el mal manejo de la pandemia del coronavirus.

“Es lamentable cómo estos medios estúpidos juegan con la vida, la salud y la dignidad familiar. Debe haber castigo severo para ellos”, escribió en una publicación.

Tras empezar a padecer síntomas confirmados del virus, comenzó a hacer llamados a fortalecer las medidas de prevención y pedía al régimen enviar inspectores de salud a las paradas de autobuses para inspeccionar la cantidad de pasajeros en cada unidad, el uso de mascarillas y el lavado de manos de los vendedores ambulantes.