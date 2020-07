Caída de remesas afectan fuertemente a la encomia nicaragüenses

11:01 a.m.

La crisis sanitaria que afecta todo el mundo perjudica fuertemente a los nicaragüenses principalmente en uno de los rubros que contribuye a la economía de las familias en Nicaragua y es las remesas en un reporte del medio digital Despacho 505 menciona que cinco hijos de Yadira Salina, una ciudadana de Nueva Segovia, quedaron sin empleo a raíz de la pandemia de coronavirus que azotó con fuerza la economía de España. Desde entonces, a mediados de abril, dejó de percibir remesas que llegaban mes a mes y que por años contribuyeron a que dejara de considerarse pobre.

“Ya no se puede vivir en Nicaragua, es que hora ya no alcanza ni para los frijoles, el dinero cada día vale menos, los servicios básicos más caros, la comida igual, a nosotros cada día (el Gobierno) nos asfixia más y más”, asegura Salinas.

Esta situación de Yadira es solo un ejemplo de cientos más que hay en Nicaragua cuyos miembros quedaron desempleados en países como Costa Rica, y han visto una merma en sus ingresos. A eso se le suma que el régimen de Daniel Ortega ha hecho un mal manejo de la pandemia de coronavirus.

“Cómo me van a mandar si lo pobres (mis hijos) con costo tienen para sobrevivir, yo acá me la rebusco haciendo repostería para vender, gano para medio comer, porque el dinero no da para más”, lamenta Salinas.

Según cifras del Observatorio Ciudadano Covid- 19, hasta el 24 de junio, Nicaragua reportaba un total de 6775 casos soschosos de coronavirus, y un total de 1878 muertos.