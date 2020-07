Rosario Murillo inaugurará unidad policial con el nombre Faber López Vivas, asesinado por la misma policía

La sancionada vicepresidente Rosario Murillo informó que inaugurarán nuevas unidades de policía de las cuales una lleva el nombre del oficial de policía Faber Antonio Lopez Vivas, quien habría sido asesinado por la misma sancionada policía sandinista, en vista de que el joven había pedido su baja.

“Nuevas Unidades de Policía... Viernes 17, Día de la Alegría, esto es en la Comunidad Salinas de Nahualapa, Municipio de Tola, Rivas... Así és como Vamos Adelante ! Y en La Conquista, Carazo, el 24 de Julio también una Unidad de Seguridad Ciudadana que lleva el nombre del Inspector Faber Antonio López Vivas, asesinado, ya sabemos por quienes, el 8 de Julio del Año 2018” manifestó Murillo.

Al respecto, Fátima Vivas Tórrez, madre de Faber López Vivas reprocha que Murillo continúe disfrutando del dolor de las madres “Rosario Murillo sigue disfrutando del dolor que me ha causado al asesinar a mi hijo, y no solo asesinar a mi hijo, también al perseguirme. Estoy viendo cómo sigue usando el nombre de mi hijo para inaugurar una delegación policial, el día 17 de julio, me indigna, siento que me arranca el alma cuando escucho que menciona el nombre de mi hijo, tratando de engañar al pueblo de Nicaragua, quienes mataron a mi hijo fueron los terroristas del Carmen, esos son los únicos terroristas que existen en mi país” expresó Vivas a 100%Noticias.

Vivas condenó que la sancionada Murillo utilice el nombre de su hijo Faber Vivas (Q.E.P.D) para sus campañas “siento que me arranca el alma esta bruja desgraciada cada vez que usa a mi hijo para sus malditas campañas, los nicaragüenses huimos porque somos perseguidos por querer levantar la voz para exigir una nueva Nicaragua, una Nicaragua libre, limpia sin dictadura”.

Una vez más la madre de Faber Vivas responsabilizó al régimen Ortega Murillo por el asesinato de su vástago y su exilio forzado “los narcoasesinos del Carmen son los culpables del exilio, de la muerte de mi hijo y de miles de jóvenes asesinados, secuestrados, presos políticos, desaparecidos, torturados, mutilados y todavía se llena la boca en ponerle el nombre de mi hijo a las unidades de policía”

Según Vivas, su hijo no fue asesinado por ningún terrorista, “los azul y blanco no somos terroristas, los exiliados no somos terroristas, somo un pueblo que levantó la voz por libertad, justicia, democracia. Faber Antonio era un joven que vestía un uniforme de la policía, pero era el mismo pueblo uniformado y esta vieja viene a inaugurar una nueva policía, poniendo el nombre de Faber López, al igual que hizo el curso de la técnica canina que llevó el nombre de Faber López. No quiero que ninguna unidad de policía que lleve el nombre de mi hijo Faber Antonio Lopez Vivas, ni ningún curso. Nicaragua será libre y cuando eso suceda, todos esos nombres serán borrados”.

Hace dos años, Vivas denunció “Hablé anteayer con él y le dije ‘hijito salite de la Policía, yo no quiero que estés allí’. ‘Mamá, ya pedí la baja —me dijo—. Y sabe qué me dijeron, que si yo me salía de la Policía, mataban a toda mi familia’ (…) ¡y qué casualidad que anteayer (habló) y ayer (el domingo) ya lo matan!”, denunció.