Peñas Blancas: 148 nicaragüenses ingresan a Nicaragua tras dar negativo al coronavirus

148 nicaragüenses varados en la frontera de peñas blancas tienen en sus manos los resultados de las pruebas COVID-19 qué les practicó el laboratorio Clínica Bíblica, luego que tres organizaciones costarricenses solicitarán apoyo para financiar dichos exámenes.

De las 169 muestras recolectadas a todos los migrantes ubicados en esta frontera, 148 resultaron negativas por COVID-19 “a estas personas se les estará entregando su examen, y se procederá con el proceso de ingreso a Nicaragua, de forma ordenada y coordinada”, informó la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica.

21 personas nicaragüenses dieron positivo a COVID-19, estos serán ingresadas a un espacio habilitado por la Dirección General de Migración y Extranjería para que las organizaciones de sociedad civil pueden brindar atención médica y alimentación.

“En zona se instalarán carpas con las condiciones adecuadas para la atención de los migrantes, este abordaje estará a cargo de la empresa privada contratada por la sociedad civil. Allí se mantendrán los migrantes, los cuales se encuentran en buenas condiciones de salud, sin síntomas, hasta la programación de una nueva toma de muestra”, explicó Raquel Vargas, Directora de Migración y Extranjería en Costa Rica.

La alimentación de las personas migrantes positivas será proporcionada por Corner of Love, organización que junto a otras se solidarizaron con los connacionales.

“Corner of Love continuará asistiendo ahora a los 21 individuos positivos con la alimentación y velando por su bienestar. No les dejaremos solos. Ha sido un privilegio de nuestro buen Dios ayudar a los centenares de varados y hoy damos gloria a Dios que la gran mayoría retornan a su patria después de esta gran experiencia”, expresó Tanya Amador, Directora Global de Corner of Love

La Directora de la Fundación Arias para la Paz y el Progreso, Lina Barrantes manifestó que “La Fundación Arias seguirá contribuyendo a finalizar el traslado de las personas varadas en la frontera norte de Costa Rica. Hoy hemos obtenido resultados que nos alegran a todos: casi el 90% estará cruzando hacia su país, después de casi dos semanas de intentarlo”.

Las organizaciones que se movilizaron en la búsqueda de recursos fueron el Centro de Derechos Laborales, la Universidad de La Salle, la Fundación Arias para la Paz y otras organizaciones que están en el sitio apoyando como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, El Servicio Jesuita, Iglesia Luterana de Costa Rica y Cenderos.

“Nos da alegría saber que ya están los resultados de las pruebas covid-19 y que del total de las pruebas realizadas por el Hospital Clínica Bíblica, a quien agradecemos el trabajo extraordinario, únicamente un porcentaje muy bajo de aproximadamente 12% es que salieron positivas” comentó Fidelina Mena Corrales, representante de la Asociación en Costa Rica.

La Dirección General de Migración y Extranjería mantendrá el acompañamiento a las organizaciones de la sociedad civil y la empresa privada en este proceso, así como las coordinaciones correspondientes con las autoridades migratorias nicaragüenses para el ingreso controlado de estas personas.