José Adán Aguerri sin decidir su postulación y denuncia plan contagio de COVID-19

El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguerri denunció que algunas alcaldías sandinistas insisten en promover aglomeraciones sin tomar las medidas necesarias para evitar el contagio del COVID-19.

En conferencia de prensa virtual, Aguerri presentó un video en el que se aprecia a una multitud de personas participando en un festival de gigantonas en Juigalpa, Chontales “una situación que se dio ayer en Juigalpa, una vez más estamos arriesgando la salud de todos los nicaragüenses promoviendo eventos como los que aparecen en este video donde una gigantona es parte de las fiestas de la localidad. La gente sin ningún tipo de mascarillas promovido por las autoridades municipales”, denunció Aguerri.

El líder gremial expresó que la falta de transparencia en los datos de contagio y muertes por COVID-19 ponen a la población en “una situación de oscuridad” “cuando no se presentan este tipo de información, no te permite rastrear, poner en cuarentena; por lo tanto no te permite evitar que esto siga creciendo. Hemos tenido cifras que nos indican que hay disminución de los casos, pero obviamente eso no significa que hay que darle vuelta a la página, no es así, sigamos los llamados de la OPS y especialistas en relación a que tomemos todas todas las medidas todo el tiempo”.

El pasado 10 de agosto en el mercado oriental una gran mayoría de personas andaban sin mascarillas y la mayoría eran jóvenes “vayamos a los mercados, supermercados o pulperías con mascarilla. Los comerciantes deben exigirle a los clientes el uso de mascarillas por su seguridad. Nadie quiere un rebrote, pero si estamos promoviendo aglomeraciones no podremos controlar el contagio”, refirió Aguerri.

DESBORDANTE FESTIVAL DE GIGANTONAS. La población de Juigalpa, Chontales, se desbordó para protagonizar un Festival de... Publicado por Alcaldía de Juigalpa en Martes, 11 de agosto de 2020

Entorno a las declaraciones del doctor Ciro Ugarte, director de Emergencias de la OPS, quien manifestó “La OPS considera que basado en los principios de acceso universal a la salud y equidad para las personas que no tienen recurso, y sobre todo en una pandemia, las pruebas no deberían tener costo para la población”, ante una consulta de DESPACHO 505.

Al respecto, el presidente del Cosep considera que cobrar $150 dólares por un examen para salir del país “es algo que provoca todo lo contrario a lo que se quiere, la gente al verse limitada a no tomar ese examen, entonces no estás pudiendo detectar esos casos a tiempo”.

Cosep y Upanic junto a la OIT adoptaron una guía práctica para la prevención y mitigación del COVID-19 en la actividad de agropecuaria para proteger a los colaboradores “podamos llevar a la finca y lugares de trabajo todas aquellas recomendaciones de prevención que se tienen que aplicar para mitigar el coronavirus” indicó.

Respecto a la postulación a la presidencia del COSEP, Aguerri refirió que aún está en proceso "disculpas porque dije que iba anunciar esta semana, pero aún estoy en proceso de esa toma decisión, así que es lo único que puedo comentar'', señaló.