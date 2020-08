El preso político en Nicaragua Mauricio Valencia tiene un año de permanecer preso en la Galería 2, celda 7 del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como La "Modelo" de Tipitapa y su familia no se cansa de exigir su libertad, pero están claros que se necesita ejercer más presión.

Opinar diferente y expresar su indignación por el asesinato de tres jóvenes en el barrio Fátima de Masaya, es lo que terminó con prisión para Mauricio, un opositor de origen liberal toda su vida y su madre doña Rosa lo dice con orgullo "yo soy liberal, liberal, roja sin mancha, soy roja como el toro, grandes opositores nosotros" expresó a 100% Noticias.

"Mi hijo trabajaba en una zapatería, cuando miró que estaban matando a los jóvenes él comenzo a andar (en las protestas) que hasta yo le decía no hijo, pero mi hijo me dió valor y agarré valor yo también, porque aqui hubo bastantes muertos, en el barrio 3 muchachos y como que son 2 heridos", expresó Rosa Valencia.

Mauricio estuvo en las protestas de Monimbó, el barrio donde laboraba en una zapatería, al ver la represión que se extendía en toda Masaya se unió al levantamiento de barricadas "ahí sale en una foto y de ahí venía a custodiarme porque donde vivía yo habían 2 barricadas en las entradas, él anduvo participando en todo y cuando hubo la desbandada que llegó la guardia a Monimbo, él apareció hasta en Jinotepe, ahi andaba él que casi lo mataban a él, nosotros por eso somos mal vistos en Masaya, nos tienen tema los sandinistas" asegura doña Rosa.

Leer más: Kevin Monzón fue amenazado por su acusador que ahora se hace víctima, juicio del tiktoker va el 8 de septiembre

Este preso político es soltero, no tiene hijos, vivía con su hermana, su madre y una sobrinita que la quiere como su hija. Mauricio era quien laboraba para mantener los gastos de la casa "como madre exigimos que le den la libertad a los reos políticos porque eso es lo que quiere Nicaragua, que sea libre Nicaragua porque como madre yo he sufrido mucho, pasando necesidades, a veces hambre y ya eso es mucho, porque mi hijo me ayudaba cuando él trabajaba ahora que no esta trabajando vivimos de la miseria que nos da el pueblo" lamenta Rosa.

Según la madre de Mauricio no lo han torturado, estuvo con síntomas de coronavirus en el penal, ya hoy se encuentra mucho mejor por los medicamentos que facilitó la familia. También tuvo dolores en sus riñones, fiebre y lo tuvieron que canalizar en el penal por insistencia de los mismos presos de su celda. Doña Rosa nos reitera que como familia están pasando muchas dificultades económicas "vivo en una casa que usted la conociera, bien humilde, en pobreza pero siempre en la lucha y a como me dice mi hijo, que si me vienen a dejar algo esos esbirros, limosnas, que no la agarre". Esta familia prácticamente vive de la caridad en estos momentos.

Leer más: Policía sandinista ofrece “protección” a Iglesia católica en Nicaragua

Las esperanzas por la liberación de todos los presos políticos no las pierde doña Rosa "la presión que debemos darle a ese esbirro, a ese asesino, a ese condenado que ya está en el infierno, que saquen a los reos políticos, no saquen a los ladreones y asesinos que andan matando al prójimo" es el llamado que hace Valencia y agregó un grito a todo pulmón "Viva Nicaragua Libre".