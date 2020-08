Escasea gasolina en la Costa caribe norte de Nicaragua

Las dos únicas gasolineras de Puerto Cabezas se quedaron sin gasolina desde el fin de semana que se refleja en las grandes filas que realizan transportistas para intentar abastecerse.

Juan Carlos Ocampo de la organización Prilaka, Movimiento social en defensa de los derechos colectivos de las comunidades indígenas informó a 100% Noticias que “desde el sábado pasado hay desabastecimiento de gasolina. Estaban vendiendo C$ 300 córdobas por vehículo, el domingo y el lunes no vendieron gasolina. Ocampo aseguró que diesel si había, no así gasolina cuyas reservas se agotaron "pues aún no hay pasada en el wawaboon, debido a las inundaciones” mencionó Ocampo.

De igual manera señaló que otras de las medidas que están tomando para hacerle frente a esta situación “ha sido suspender la venta de combustible en la noche y también a los barcos pesqueros” destacó el Juan Carlos.

La Costa Caribe de Nicaragua esta siendo afectada desde la semana por las ondas tropicales que ha causado inundaciones, viviendas anegadas y paralización del transporte.