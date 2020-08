¿Quién es la jueza sandinista que verá el caso de la periodista Kalúa Salazar?

Dayanira Traña, fué recién nombrada Jueza Penal Local de Bluefields, anteriormente se desempeñaba como Defensora y antes fue secretaria en los juzgados.

Es esposa de Carlos Quinto, un ex capitán de barco, maderero y distribuidor de arena, familiar de políticos y hermano del magistrado Cesar Quinto.

Lea También: Sujeto agrede sexualmente a niña de 10 años en plena calle

Tanto Deyanira y Carlos son militantes del frente sandinista en la región. Traña remplazó a Ronald Wilford, quién se desarrollaba como juez desde hace más de 18 años.

La nueva Jueza de Bluefields, se estrenó con el caso de acusación de la periodistas Kalua Salazar el pasado 14 de Agosto, y en su primera actuación declaró en abandono de la causa a la abogada defensora Martha Barillas, y dejó sentada en acta la no presentación de la acusada, la periodista Kalua Salazar.

Lea Además: Rosario Murillo anunció una semana de vacaciones para funcionarios públicos

“Yo no podía atender ese día y a esa hora la defensa de Kalua, por eso solicité la reprogramación, sin embargo hicieron caso omiso de la solicitud que me asiste como abogada en defensa de la victima y me declararon en abandono”, dijo Martha Barillas.

El caso de la acusación contra la periodista de La Costeñísima se dió a conocer en los medios oficialistas al menos tres días antes que la acusada fuera notificada.

Leer más: MINSA reporta 5 muertos por COVID-19 en última semana y totalizan 133 decesos

Oficialmente la Radio Bluefields Stereo, propiedad del Gobierno Regional del Caribe Sur ha abanderado la cobertura y la cizaña contra la periodista Salazar, radio La Costeñisima y los periodistas independientes.

Mañana miércoles 19 de agosto del 2020 es la audiencia en el caso de la acusación en contra de la periodista de La Costeñísima “Kalua Salazar” por injurias y calumnias.