¿Dónde está Cristian Meneses Machado?

7:36 a.m.

Claudia Elizabeth Meneses Machado hermana del joven Cristian Meneses quien fue detenido el pasado 15 de agosto por el Ejército sandinista de Nicaragua asegura que hasta el día de hoy no han tenido respuesta sobre dónde se encuentra detenido, y que el Ejército lo único que les dice es que se avoquen con Auxilio Judicial o mejor conocido como el chipote, pero tampoco ahí le dan respuesta.

Además, señala que hasta el momento no hay acusación en contra de Cristian Meneses, y aclaró que el joven no estaba de regreso a Nicaragua, sino que por la situación de la pandemia que se vive actualmente salió de Costa Rica a trabajar a una finca que es fronteriza entre ambos países, para ayudar a su esposa e hijos debido a que no tenía ningún tipo de ingresos señaló a 100% Noticias Claudia Meneses.

Lea Más: ¿Dónde está el abogado Hader González detenido por el Ejército?

“Cuando a él lo agarra el Ejército, lo agarran con unas botas de hule y sin ropa extra, sin nada, porque él andaba trabajando en la finca y el dinero que le quitan era para llevárselo a su mujer” dijo la hermana de Cristian.

Cristian Meneses se exilió en Costa Rica desde el pasado 17 de julio de 2018 por ser opositor en Masaya, participó en los tranques que se instalaron en la ciudad de las flores en forma de protesta contra el régimen de Daniel Ortega.

Lea También: Mauricio Valencia, un año preso, mantenía a su madre que ahora vive de la caridad

Su familia teme que el motivo por el cual no les dan información sea porque se encuentre muerto, debido a que antes de exiliarse en Costa Rica fue amenazado reiteradas veces. Menese, exigen que les den información sobre el paradero real de Cristian y señalan que su detención es arbitraria.