Ejército de Nicaragua acepta detención de dos opositores cinco días después de su desaparición

Esta mañana el Ejército sandinista de Nicaragua en conferencia de prensa brindaron su versión de los hechos que corresponden con la detención de los opositores Cristian Meneses y Hader Gonzáles, detenidos el pasado 15 de agosto en la frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Según el Ejército al momento de ser requisados se les ocupó aparte de dinero, una arma y uniforme militar pertenecientes supuestamente al ciudadano conocido como Gregorio Quintero, el cual según la institución castrense fue asesinado y que esa arma le pertenecía al ahora occiso.

El Ejército presentó fotografías y el croquis de la detención de los nicaragüenses cerca de Sarapiquí donde fueron detenidos, “al acercarse a los individuos se detectó que estaban vestidos de uniforme pinto que andaban pasamontaña, fusiles AK, pistolas, mochilas y uniformes militares, de los 4 individuos se capturaron 2 y dos más se dieron a la fuga, capturando a (Hader) Jean Humberto Gonzáles Zeledón y a Cristian David Meneses Machado, al buscar en las pertenecías de estos individuos encontramos la pistola marca Tauro calibre 380 serie jx73503 que pertenecía a Gregorio Francisco Quintero Balladares” mencionó el coronel Álvaro Rivas, jefe de relaciones públicas del Ejército.

De igual manera señalaron que entre las pertenecías de Meneses y Gonzáles se les encontró los documentos de portación y “resulta que esta pistola y estos documentos pertenecían al señor Gregorio Francisco Quintero Balladares el cual fue asesinado en los sectores de santa Isabel del Masayon, Puerto Príncipe Nueva Guinea, ante esta evidencia son retenidos y entregados a la policía para su respectiva investigación, por el asesinato del señor Quintero por 6 elementos vestidos de pinto según data la información del 21 de julio de 2020” señaló Rivas.

Por su parte la abogada defensora de presos políticos Yonarqui Martínez expresó a través de su cuenta de Twitter “señores del ejército y policía Nacional, la constitución Política no hace excepción si a las 48 horas no son puestos a autoridad judicial deben de ser liberados. Si tienen tantas pruebas y evidencias porqué a casi una semana no lo han hecho. Respeten los DDHH y la ley” destacó Martínez.

El vocero del Ejército Coronel Álvaro Rivas llamó a organizaciones civiles a respetar a la institución y a no interceder por la libertad de los dos "sospechosos"

“Nos llama la atención de organizaciones que nos hacen señalamientos a nuestra organización y principalmente sobre esta captura tienen que tener mucho cuidado en el sentido que resulta altamente sospechoso que están intercediendo por esos delincuentes, así como también las campañas de desprestigios tratando de desvirtuar nuestro trabajo” manifestó Rivas.