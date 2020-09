Carmen Hilleprandt: ganemos o perdamos, ya ganamos ante la no reelección de José Adán Aguerri en COSEP

Hilleprandt, Presidenta de la cámara de comercio, apoya la candidatura de Mario Hanon

Este martes 26 de las 22 cámaras empresariales que son parte del Consejo superior de la empresa privada, COSEP, decidirán entre Mario Hanon y Michael Heally, para la presidencia de dicho organismo.

Carmen Hilleprandt se mostró optimista con los vientos de cambio en el COSEP, porque de alguna manera lograron incidir en posicionamientos públicos, el momento de cambio y uno de ellos es que no se postulara para la presidencia, José Adán Aguerri.

Hilleprandt, Presidenta de la cámara de comercio, apoya la candidatura de Mario Hanon, quien considera puede generar los cambios profundos que necesita el COSEP.

"Las Cámaras que apoyamos a Mario estamos firme en nuestro voto hacia él, en el cambio que queremos y ganemos o perdamos, ganamos porque hoy día con la salida de José Adán y nosotros con nuestros pronunciamientos públicos de hace 3 meses, creo que hicimos un gran trabajo de generar estos cambios que se requieren en el COSEP" aseguró Hilleprandt en 100% Noticias.

Mike Heally es visto por algunas cámaras empresariales como el continuismo del estilo de José Adán Aguerri. La presidenta de la cámara de comercio aclaró que le tiene "estima" a Heally "es una persona empática, ojalá si gana él haga los cambios, pero en el año y medio que tengo de estar en el Consejo directivo del COSEP, él se ha ganado todo lo de Jose Adan 100%.

Hilleprandt agregó "por lo que yo he visto en este año y medio me temo que sería un continuismo, si él cambia y él llega a ser Presidente, obviamente ya es otro mandato, tal vez él se quería manejar de esa manera, ojalá que no lo sea y ojalá que yo después reconozca que estaba equivocada porque yo quiero lo mejor para el COSEP, lo mejor para el sector empresarial".

Las cámaras empresariales están convocadas para las 9 de la mañana de este martes en el INCAE, harán una elección híbrida o sea que una parte estará presencial y otros de forma virtual. De ganar la presidencia Mario Hanon, la señora Hilleprandt se postularía para la vicepresidencia del COSEP.

"Yo sí me postularía, honestamente con Mario Hanon vendrían cambios completos, un cambio de estatutos, una reforma seria" además que les genera más confianza en comparación al candidato Mike Heally "cuando tenés a alguien que trae vestigios del anterior, yo creo que es difícil porque hay desconfianza y cuando hay desconfianza es difícil que el resto de las cámaras, que valga a decir que somos una de las cámaras más fuertes que estamos en COSEP y por eso apoyamos a Mario, porque el representa valores y vientos que queremos como cámara de comercio" explicó Hilleprandt entrevistada por Lucía Pineda Ubau.

José Adán Aguerri estuvo 13 años como Presidente del COSEP este lunes anunció que no se postularía a la reelección y se despidió en una carta de cuatro páginas donde pidió disculpas por si se equivocó tanto en el plano personal y como institución. Aguerri llamó a la unidad en Nicaragua y se mantendrá de manera personal en la Alianza cívica.

"Estamos a las puertas del año más importante en la historia reciente del país sobre lo que hagamos o no como empresarios, como ciudadanos, dependerá si tendremos o no la capacidad de poder salir de esta crisis. Es por ello por lo que en lo personal he tomado la decisión de ir a trabajar por la Nicaragua que queremos confiando en Dios que lo vamos a lograr. Es hora de unirnos por Nicaragua" dice Aguerri en la parte final de su carta.